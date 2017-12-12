加拿大对哈萨克斯坦反核倡议表示支持

哈通社/阿斯塔纳/12月12日 -- 据外交部消息，加拿大议会13日就"国际废除核武器运动"(ICAN)获得诺贝尔和平奖举行隆重庆典活动。

活动由哈萨克斯坦驻加拿大大使馆、"支持核裁军及核不扩散议员团"、"加拿大核不扩散公约支持者"非政府组织联合举办。



活动期间，哈萨克斯坦驻加拿大大使康斯坦丁•吉哈罗夫发表讲话并主要指出纳扎尔巴耶夫总统在核不扩散领域作出的关键决定以及重要倡议。





另外，吉哈罗夫祝贺积极参与ICAN的加拿大群众，并表示，基于在反核威胁方面的丰富经验，哈萨克斯坦将致力使反核问题成为2018年联合国安理会轮值主席国期间的主要话题之一。



据了解，加拿大议会众议院议长杰夫•里根、副议长卡罗尔•休斯、加拿大参议院国际事务和对外贸易委员会主席雷内尔•安德烈彻克、加拿大议员和参议员代表、支持核裁军的非政府组织代表以及媒体代表出席了本次活动。



活动中，各代表高度评价哈萨克斯坦政府在国际和地区反核运动做出的贡献，并祝愿明年1月在联合国安理会轮值主席国职务中取得丰厚的成就。此外，还对旨在建立无核世界的ATOM项目表示支持。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】