阿拉木图至喀山国际旅客列车线路正式开通

哈通社/阿拉木图/12月13日 - 首列阿拉木图至喀山国际旅客列车12日自阿拉木图市第二火车站始发。

当天，车站举行了隆重的始发仪式。









哈萨克斯坦国家铁路股份有限公司、阿拉木图市政府、哈萨克斯坦塔塔尔及巴什基尔人代表大会代表以及铁路系统功勋人士出席了当天的活动。



过去这一国际旅客列车线路的终点站为俄罗斯叶卡捷琳堡，在哈萨克斯坦塔塔尔及巴什基尔人代表大会的申请下，国家铁路公司决定将线路延长至俄罗斯鞑靼斯坦共和国首府喀山市。







"我们对哈国铁公司的高层表示诚挚的谢意。两座城市之间的铁路线路开通，恰逢哈萨克斯坦独立日以及阿斯塔纳迁都20周年纪念之际，是一个重要的时刻。" 哈萨克斯坦塔塔尔及巴什基尔人代表大会主席塔菲克•卡里莫夫说。





哈萨克斯坦旅客运输公司副总裁叶德格•米哈诺夫、阿拉木图副市长玛拉特•德勒巴耶夫在列车始发仪式上发表讲话并表示祝贺。







据悉，该国际旅客列车将享受所有针对国际间铁路旅客列车的优惠政策。2018年底前提前购买车票的旅客，还可获得15-55%区间的优惠。





【编译：木合塔尔·木拉提】