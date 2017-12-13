也门局势恶化 俄临时关闭驻也门使馆并撤回外交官

哈通社/阿斯塔纳/12月13日 -- 据俄罗斯卫星通讯社12月12日报道，俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃当天表示，考虑到也门首都萨那的局势，俄方已决定临时关闭俄驻也门使馆，撤回所有外交官。

"俄使馆的所有工作人员已离开也门，大使和部分工作人员将在（沙特首都）利雅得办公。"扎哈罗娃补充称。

据沙特媒体称，当地时间12日一早，一架俄罗斯飞机从萨那起飞，帮助撤离俄驻也门使馆工作人员和一些俄罗斯公民。沙通社的报道援引沙特领导的联军消息称，联军方面已收到要求，准许俄罗斯飞机撤离人员，该飞机已飞离萨那机场。

美国国防部长詹姆斯·马蒂斯12日谈及也门现状时表示，"身在也门的那些无辜平民的状况、人道主义援助方面情况，可能在短期内恶化。"

13日，沙特阿拉伯领导的联军还将加大对也门的空袭。

2014年9月，也门胡塞武装夺取萨那，后又占领了也门南部地区，迫使总统哈迪前往沙特避难。2015年3月，沙特等国发起代号为"果断风暴"的军事行动打击胡塞武装。两年来，无数平民在空袭中丧生，数百万人流离失所。

今年10月以来，为应对胡塞武装向利雅得机场发射导弹，沙特领导的联军对也门实施了封锁。当前，身在也门的平民正与饥饿、疾病作斗争。据半岛电视台报道，也门正在蔓延的霍乱疫情已感染了约100万人，成为史上最严重疫情。联合国此前已称也门目前正面临着"世界上最严重的"人道主义危机。

12月4日，胡塞武装成员击毙了公开向沙特示好的昔日盟友萨利赫，就此宣告了"萨利赫时代"的结束，也翻开了也门历史的新篇章。当日，身在沙特的哈迪发表了措辞强硬的讲话，联军则加大了空袭的力度。

眼下，也门正处在历史的十字路口前，首要问题就是权力和实力的重新分配和再平衡。