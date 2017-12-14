伊斯兰合作组织宣布承认东耶路撒冷为巴勒斯坦国首都

哈通社/阿斯塔纳/12月14日 -- 伊斯兰合作组织13日在土耳其伊斯坦布尔举行特别首脑会议后发表公报，宣布承认东耶路撒冷为巴勒斯坦国首都。

伊斯兰合作组织在公报中敦促世界各国承认巴勒斯坦国，同时承认东耶路撒冷为巴勒斯坦国"遭占领的首都"。该组织还呼吁联合国安理会维护耶路撒冷的法律地位，制止以色列对巴勒斯坦土地的占领。

公报称美国承认耶路撒冷为以色列首都的决定"无效"，并谴责美国总统特朗普单方面作出这一决定。公报指责美方的决定是对巴勒斯坦人民权利的侵害，是在蓄意破坏和平努力，并对世界和平与稳定构成威胁。

公报重申致力于通过"两国方案"解决巴以冲突，并警告美国应承担不撤销其"非法决定"所引发的一切后果，包括丧失巴以和平进程调解人的地位。

伊朗总统鲁哈尼在会议开幕致辞时表示，伊朗愿在不附加先决条件的情况下与所有伊斯兰国家开展合作以保卫耶路撒冷。约旦国王阿卜杜拉二世表示，各国需要团结一致提供支持，以实现巴勒斯坦建立以东耶路撒冷为首都的独立国家的目标。

巴勒斯坦总统阿巴斯在会议结束后的新闻发布会上说："我们不再把美国视为和平中间人，因为作为和平中间人的基本要求是诚实和客观。"

特朗普6日宣布承认耶路撒冷为以色列首都，并将启动美驻以使馆从特拉维夫迁往耶路撒冷的进程。此举遭国际社会普遍反对，加沙地带和约旦河西岸连续数日爆发冲突，在其他一些国家也引发抗议示威。

以色列1967年占领东耶路撒冷后，单方面宣称整个耶路撒冷是其"永久、不可分割的首都"，而巴方则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。国际社会普遍不承认以色列对耶路撒冷拥有主权，很多和以色列有外交关系的国家把使馆设在特拉维夫而非耶路撒冷。

伊斯兰合作组织拥有57个成员国，秘书处设在沙特阿拉伯吉达市。目前土耳其担任该组织轮值主席国。