克拉斯米克将在国际乒联世界巡回赛总决赛对阵日本选手张本智和

哈通社/阿斯塔纳/12月14日 - 代表哈萨克斯坦参加2017国际乒联世界巡回赛总决赛的男单第16号种子选手、哈萨克斯坦新星克拉斯米克，首场将对阵来自日本的"神童"张本智和。

2017国际乒联世界巡回赛总决赛男、女单双打签表于13日出炉。



根据抽签结果，克拉斯米克将在男子单打1/4区首轮对战来自日本的小将张本智和。



值得一提的是，两位"新星"的正面交锋将是两人首次在总决赛上对阵，相信俩人将争取在各自的总决赛首秀上取得好的发挥。



自幼喜爱乒乓球运动的克拉斯米克在2015年亚锦赛对阵中国名将张继科时，以极为精彩的表现进入公众视野。而在2016年，他更是历史性的成为了哈萨克斯坦首位获得奥运会资格的乒乓球运动员。



2017匈牙利公开赛，克拉斯米克再次创下记录：他在U21组男单决赛中鏖战5局击败法国选手阿库祖问鼎金牌，成为哈萨克斯坦乒乓球历史上首位夺得国际乒联巡回赛冠军的选手。



即将年满21岁的克拉斯米克当前世界排名第80位，是本次总决赛世界排名最低的选手。



"我知道同这些有名的选手对阵，我的机会不多。但是，能与他们交手，不断磨砺我的水平，将自己提升到更高的位置是我的目标。"克拉斯米克说。



【编译：木合塔尔·木拉提】