美军称在叙拦截驱离俄战机

哈通社/阿斯塔纳/12月15日 -- 据中新网报道，美国五角大楼14日称，美两架战机日前在叙利亚上空拦截并驱离两架俄罗斯战机，俄罗斯国防部则称，系美军战机对俄方进行干扰。

五角大楼发言人帕宏(Eric Pahon)称，这起事件发生在13日，当时两架俄罗斯苏-25战机进入打击"伊斯兰国"国际联盟所控制的空域，飞到了幼发拉底河东岸城镇阿布凯马勒附近的上空。俄战机旋即遭到两架F-22"猛禽"战机拦截。

帕宏还称，F-22"猛禽"战机做出多项动作，促使苏-25战机离开非冲突区空域，包括在俄战机附近施放干扰和信号弹，以及通过紧急频道多次呼叫俄飞行员，告诉他们必须离开该地区。

俄国防部的消息称："个别美英媒体再次试图表达它们的一厢情愿。12月13日2架苏-25强击机在3300米高度护送迈亚丁城地区的人道主义车队。从东岸方向一架美国F-22歼击机向其靠近。F-22通过发射热诱饵对2架俄罗斯的苏-25进行干扰。"

国防部补充称："在10000米高度完成空中掩护任务的俄罗斯苏-35S歼击机迅速从后半圆接近F-22，之后美军歼击机离开该地区。"

此外，俄罗斯卫星网还援引美国中央司令部新闻处消息称，俄罗斯和美国飞机在叙利亚上空相互接近，但是没有发生任何突发事件。

【编辑：木合塔尔·木拉提】