哈萨克斯坦呼吁为世贸组织新成员建立统一竞争平台

哈通社/阿斯塔纳/12月15日 -- 据外交部消息，世界贸易组织第11届部长级会议近日在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行，哈萨克斯坦代表出席会议并就促进国际贸易发展表示支持。

会议期间，哈萨克斯坦驻瑞士大使、世贸组织贸易与环境委员会主席贾娜尔•阿伊特詹诺娃对多边贸易体制表示支持，并称，哈萨克斯坦将对持续融入国际贸易作出工作。



据了解，此前在肯尼亚首都内罗毕举行的部长级会议中，哈萨克斯坦对出口竞争领域决定表示支持，并希望按计划在世贸组织各成员国中得到落实。阿伊特詹诺娃还透露，哈萨克斯坦将对此表示出很大兴趣，因为在加入组织期间，在没有条件进入海域贸易情况下，哈萨克斯坦被迫放弃出口补贴。因此，哈萨克斯坦呼吁为世贸组织新成员国家建立统一竞争平台。



阿伊特詹诺娃指出，尽管多哈回合贸易谈判最终未能达成协议，各成员国也需为当前面临的挑战寻找合理的答案，这将在多边经济环境中体现重要的作用，如果使电子交易、投资支持、中小型企业融入国际贸易以及提高对透明度的要求等新话题推迟讨论将导致世贸组织逐渐成为非关键组织。此外，阿伊特詹诺娃还称，支持国内服务业领域内部管理制度开展多边谈判，这完全符合哈萨克斯坦的国家经济利益。



阿伊特詹诺娃还表示，哈萨克斯坦正在实施涉及经济所有领域以及涵盖社会各个方面的数字化进程。对此，哈萨克斯坦承认世贸组织在发展电子交易上公开、非歧视以及可预测的全球规则具有重要的作用。



值得一提的是，部长级会议是世界贸易组织两年举办一次的最高的决策机构。部长级会议由成员政府派遣部长率代表团出席，负责确保世贸组织职能的实现，并为此采取必要的行动。其主要目的为，审议世贸组织协议执行和多边贸易体制运作情况，发动多边贸易谈判并审查和指导谈判进展，并应成员要求和在协商一致基础上，对多边贸易协定项下的所有事项做出决定。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】