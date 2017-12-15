我国国产电视剧在东南亚享有很高的知名度

哈通社/阿斯塔纳/12月15日 -- 哈萨克斯坦信息和通讯部副部长阿兰•阿基巴耶夫15日在参议院（议会上院）社会文化发展和科学委员会扩大会议上表示，哈萨克斯坦电视剧在东南亚地区享有很高知名度。

阿基巴耶夫表示，哈萨克斯坦国家和私营电视台推出的电视节目及电视剧拍摄质量得到了显著提高。其中，国产电视剧被国外广播电视公司收购播放权也体现了这一点。近期，哈萨克斯坦国家电视台拍摄的《父亲》电视剧在东南亚国家马来西亚、新加坡、印度尼西亚以及中国的电视台黄金时间段为观众播放，这也证明了哈萨克斯坦电视剧在国外也很受欢迎。



会议期间，各代表还就《就信息和通讯问题对哈萨克斯坦共和国部分法律条款进行补充修改》法案进行了讨论。



值得一提的是，该法案的主要内容包括为媒体发展制定立法基础。包括，媒体无需需获得许可的内容，公众文化活动、全民体育以及全体会议等活动事项中发布个人照片等。



另外，该法案还明确了有效落实《数字哈萨克斯坦》项目以及改善国家信息系统设计、创建等程序的相关标准。此外，还包括向移动运营商分配无线电频谱的共同使用权限，从而改善通讯质量等。



会议最后，委员会决定将该法案提交至议会全体会议进行了讨论。



【翻译：木合塔尔·木拉提】