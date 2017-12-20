英国警方挫败一起圣诞节恐袭图谋

哈通社/阿斯塔纳/12月20日 -- 据中新社报道，英国警方反恐部门19日突袭了5处地点，逮捕了4人，化解了一起据称将在圣诞节发动的伊斯兰恐怖主义袭击行动。

据报道，警方19日在英国南约克郡和德比郡共逮捕4人。其中，警方在德比郡切斯特菲尔德逮捕1名31岁男子时，还出动了拆弹小组，封锁街道并疏散周边居民。

报道称，另外3名男子分别为22岁、36岁与41岁，在南约克郡谢菲尔德(Sheffield)的2处地点被逮捕。目前，4名嫌犯均遭到拘留，涉嫌密谋、准备或唆使恐怖主义行动，违反了英国"恐怖主义法案"(Terrorism Act 2000)，被带到西约克郡接受审讯，切斯特菲尔德的警戒线随后撤除。

去年12月19日，德国柏林发生圣诞市集卡车冲撞事件，造成12人死亡。今年英国各地的圣诞市集增加武装警力巡逻，并增加防止汽车冲撞的混凝土路障。

据英国内政大臣拉德(Amber Rudd)日前表示，英国警方今年成功阻止9起伊斯兰恐袭行动，恐怖分子策划袭击行动的速度在过去这一年"大幅"加速。

据悉，英国今年迄今发生5起恐袭事件，共造成36人死亡。