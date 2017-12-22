古巴最高权力机构延长劳尔·卡斯特罗主席任期

哈通社/阿斯塔纳/12月22日 -- 据新华社消息，古巴全国人民政权代表大会全体会议21日一致决定，延长古巴国务委员会主席兼部长会议主席劳尔·卡斯特罗的任期至2018年4月，届时受飓风影响推迟举行的代表大会将选出新一任领导人。

全国人民政权代表大会为古巴国家最高权力机构，负责选举国务委员会主席。会议决定，因飓风"艾尔玛"影响最初选举日程安排，新一届立法机构无法按计划于明年2月24日开始行使职责，612名全国人民政权代表大会代表、国务委员会成员、副主席及主席的任期将延长两个月。新一届代表大会成员将于4月19日选出。

此前，劳尔·卡斯特罗曾多次表示将于明年2月底离任。

根据古巴宪法，国务委员会主席为国家元首、政府首脑和武装部队总司令，兼任国家最高行政机关部长会议主席。

古巴每5年举行一次大选。古巴宪法规定，全国人民政权代表大会代表任期只有在出现战争或因其他特殊情况而无法正常履行职责时，经大会一致同意方可延期。

"艾尔玛"9月初登陆古巴北部海岸，古巴农业、旅游业、建筑住房受重创。古巴举国上下全力投入飓风灾后重建，第一阶段的市级议会与第二阶段的省级人民政权代表大会代表和全国人民政权代表大会代表选举被迫推迟。

2006年，古巴革命领导人菲德尔·卡斯特罗因病将权力移交给弟弟劳尔·卡斯特罗。2008年2月，劳尔正式就任国务委员会主席。2013年2月，劳尔再次当选国务委员会主席。