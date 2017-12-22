联合国大会通过有关耶路撒冷地位问题的决议

哈通社/阿斯塔纳/12月22日 -- 据联合国新闻处消息，联合国大会12月21日召开第十次紧急特别会议，讨论以色列在被占领的东耶路撒冷和其余巴勒斯坦被占领土的非法行动，并通过决议，强调耶路撒冷是一个应经谈判解决的最终地位问题，任何声称已改变圣城耶路撒冷性质的行动都是无效的，必须予以撤销。

联合国大会21日召开第十次紧急特别会议，通过了土耳其和也门提出的有关耶路撒冷地位问题的决议。决议获得128票赞成，9票反对，35票弃权。美国、以色列、危地马拉、洪都拉斯等国投了反对票。



决议指出，联合国大会遵循《联合国宪章》的宗旨和原则，并重申不容许以武力夺取领土；决议铭记圣城耶路撒冷的特殊地位，特别是需要根据联合国各项相关决议的设想，保护和保存该城独特的精神、宗教和文化特性。



决议强调指出，耶路撒冷是一个应根据联合国各项相关决议并经谈判解决的最终地位问题，因此决议对有关方面对最近有关耶路撒冷地位的决定深表遗憾。



决议申明，任何声称已改变圣城耶路撒冷性质、地位或人口组成的决定和行动都不具法律效力，是无效的，且必须遵照安理会相关决议予以撤销，并促请所有国家根据安理会第478号决议的规定，不在圣城耶路撒冷设立外交使团。



决议再次呼吁扭转实地正在危及两国解决方案的不利趋势，加强和加快国际和区域有关努力与支持，以根据联合国相关决议、包括土地换和平原则的马德里框架、《阿拉伯和平倡议》和四方路线图，在中东尽速实现全面、公正、持久和平，并结束以色列自 1967 年开始的占领。



美国12月6日宣布决定承认耶路撒冷为以色列首都。安理会18日举行会议，就埃及提议的一份决议草案进行表决，该决议草案要求撤销改变圣城耶路撒冷性质的决定；但由于美国的否决，草案未获通过。



耶路撒冷是犹太教、基督教和伊斯兰教三大宗教的圣地。在1948年的阿拉伯 - 以色列战争中，以色列占据了西耶路撒冷。在1967年的六日战争中，以色列又从约旦手中占领了东耶路撒冷。



1980年，以色列通过基本法，将耶路撒冷确认为该国"永久的和不可分割的首都"。



安理会在1980年通过了第478号决议，不承认以色列的这一基本法，并要求"那些在耶路撒冷设立外交使团的国家将使团撤出这一圣城"。各国目前都将使馆设在特拉维夫。