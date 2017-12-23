多国总统致函祝贺哈萨克斯坦独立日

哈通社/阿斯塔纳/12月23日 -- 据总统府新闻局消息，独立日期间，一些国家和地区领导人纷纷致电或致函，向纳扎尔巴耶夫总统和哈萨克斯坦人民致以节日问候。

白俄罗斯总统亚历山大•卢卡申科在贺信中说："哈萨克斯坦目前在落实经济改革、政治和社会生活现代化任务。贵国通过和平倡议为保障安全事务作出了重要贡献。"

亚美尼亚总统谢尔日•萨尔基相在贺信中指出，哈萨克斯坦经济和社会发展，以及在国际社会上取得了巨大的成功。他还坚信两国相互合作关系将进一步加深。

意大利总统塞尔焦•马塔雷拉在贺电中强调，哈意建交25年来，两国建立了真诚的友谊合作关系。他同时还表示，两国将会利用现有所有机会进一步加深阿斯塔纳和罗马之间的关系。

芬兰总统绍利·尼尼斯托高度评价哈芬合作关系发展水平，并表示将进一步加强两国教育、替代能源、农业和其他领域合作关系。

此外，蒙古国总统巴特图勒嘎、印度尼西亚总统佐科·维多多和罗马教皇方济各致贺信，向总统以及全体哈萨克斯坦人民致以问候，祝福哈萨克斯坦人民永享幸福，祝愿哈萨克斯坦走向繁荣昌盛。

【编译：小穆】