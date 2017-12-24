中国经济年会发布报告认为全球经济有望进入上行通道

哈通社/阿斯塔纳/12月24日 -- 据新华社消息，中国国际经济交流中心和新华社国家高端智库２３日联合发布的报告显示，２０１７年全球经济向好的趋势得到进一步增强，国际贸易、投资、金融、制造业的增长态势出现了普遍向好的趋势，有望摆脱经济长期停滞风险进入上行通道。

这份题为《２０１７－２０１８年世界经济企稳向好 需重视防范和化解不确定性风险》的报告，是在当日举行的"２０１７－２０１８中国经济年会"上发布的。

报告说，２０１７年，世界经济企稳向好。无论是全球贸易、投资、金融、大宗商品、服务贸易和实体经济，还是全球不同国家和地区经济，都是六年来显著向好的一年。然而，要化解全球产能过剩和失业压力，达到长期均衡状况可能还需数年。

报告指出，２０１８年世界经济、贸易、投资、生产向好的趋势将继续，但不确定性风险仍不容忽视，预测"黑天鹅""灰犀牛"事件的清单在拉长。全球经济恢复性增长的基础仍很薄弱，贸易保护主义威胁着世界经济前景，全球宏观政策调整的外溢性加大国际金融市场的脆弱性，全球劳动生产率减速的态势仍未改变，全球产能过剩和失业压力矛盾在继续累积。

【编辑：木合塔尔·木拉提】