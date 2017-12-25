狗年来临之际阿拉木图市民开始广泛领养流浪狗

哈通社/阿拉木图/12月25日 --24日，阿拉木图市市民在2018狗年之际，开始广泛领养流浪狗。

根据阿拉木图市兽医服务中心透露，流浪狗收留所已经连续两天未登记流浪狗。



据了解，大部分流浪狗由爱心人士阿丽亚•朱玛以及尤里雅•斯捏基列娃领养。此外，她们还通过社交媒体的宣传，得到了药品及食物等物质援助。



消息称，阿丽亚和尤里雅分别收养了50-60只流浪狗。



值得一提的是，阿拉木图市今年在流浪狗监督工作方面进行了大量改革工作。



阿拉木图市兽医服务中心负责人赛力克•贾赫萨巴耶夫在近日举行的社会问题会议上表示，将致力提到流浪狗的收养率。



另外，中心还在官方Instagram帐号中发布走失流浪狗照片，并寻找其主人。



"目前，流浪狗收留所工作时间已延长4小时。有意领养的民众可在上午9点至下午10点之间来收留所。此外，暂时收留时间也已从3天延长至5天。截至目前，共有3058只流浪狗找到了主人，而去年该数据仅为357只。" 贾赫萨巴耶夫说。



据他介绍，流浪猫狗领养者可获得特殊证件，还可以免费打疫苗、植入芯片。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】