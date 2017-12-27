哈通社/阿斯塔纳/12月27日 -- 27日，哈通社与哈萨克斯坦国家奥委会签署合作备忘录。

哈萨克斯坦国家奥委会总干事赛力克•哈斯哈巴耶夫和哈通社社长阿斯哈尔•奥玛若夫分别在合作备忘录上签字。



根据协议内容，哈萨克国际通讯社体育网站（Sport.inform.kz）将对哈萨克斯坦国家奥委会以及国家田径队各类比赛以及相关活动开展新闻报道。





另外，双方还就宣传奥林匹克精神，以及针对哈萨克斯坦运动员们和哈萨克斯坦国家队在奥运赛场上所取得的荣誉开展联合宣传和传播达成共识。





"明年对于哈萨克斯坦国家奥委会，信息透明度政策将具有重要的意义。这也是国家奥委会主席铁木尔•库利巴耶夫所下达主要任务之一。有关体育运动的新法将于2018年开始实施。因此，国家奥委会和国家民族运动协会将得到更多权利。此外，本次冬奥会仅剩1个多月时间。在这次合作框架下，我相信我们将得到哈萨克斯坦运动员们冬奥会精彩表现的全方位的报道。" 哈斯哈巴耶夫说。





值得一提的是，哈通社是首个成为国家奥委会官方合作伙伴的媒体机构。



【编译：木合塔尔·木拉提】