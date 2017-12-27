尼格马图林会见乌兹别克斯坦立法院代表团

哈通社/阿斯塔纳/12月27日 - 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议长努尔兰•尼格马图林27日在阿斯塔纳会见由乌兹别克斯坦最高议会立法院副主席波利•阿里哈诺夫为首的代表团。

会谈中，尼格马图林表示，乌兹别克斯坦是哈萨克斯坦在中亚地区重要的战略伙伴，两国合作关系今后将愈发紧密。



议长指出，两国总统之间的相互访问，为哈乌两国关系的不断扩展提供了新的动力。在两国总统会谈的基础上，双方签署了深化两国战略合作伙伴关系和推动睦邻友好合作的联合声明。



尼格马图林强调，他相信此次乌立法院代表团的来访，将为两国关系的发展带来新的助益。



此外，下院议长在会谈中还就乌方在哈萨克斯坦出任2017-2018年联合国安理会非常任理事国，以及主办2017年阿斯塔纳世博会期间提供的支持表示感谢。



议长随后向乌代表团介绍了哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）的主要工作情况，哈萨克斯坦总统《哈萨克斯坦-2050》战略以及哈萨克斯坦为实现第三阶段现代化发展目标而开展的政策等进行了介绍。



双方在会谈中呼吁积极发挥议会间合作小组潜力，并加强议会同各类专项委员会之间的合作。



议会间合作小组第一次联席会议的主题以经贸和人文合作，以及水利资源管理等问题为主。



乌兹别克斯坦议会代表团此行还计划访问克孜勒奥尔达州和南哈萨克斯坦州。



【编译：木合塔尔·木拉提】