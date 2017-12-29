总统签署批准关于避免哈爱双重征税公约

哈通社/阿斯塔纳/12也29日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统29日签署批准《关于批准哈萨克斯坦共和国与爱尔兰共和国政府间对所得避免双重征税和防止偷漏税公约》哈萨克斯坦法案。

法案全文将在公开媒体上发表。

【编译：小穆】