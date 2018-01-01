乌兹别克斯坦边检将配备人脸识别系统

哈通社/阿斯塔纳/1月1日 -- 据丝路新观察网报道，乌兹别克斯坦计划于2019年年底前，在国内所有出入境安检站安装可识别人脸的摄像设备。

该系统可对过境人员进行身份识别，也可将过境人员面部与犯罪分子通缉信息进行比对。

目前，乌国正在研究引进自动安检系统，即"电子门"系统。该设备设有自助操作面板，可扫描新版护照、指纹，进行人脸识别。

该设备已在欧洲部分大型机场广泛普及。乘客可在一分钟内完成安检手续，无法通过安检的乘客将交由边防警卫查证身份。

此外，乌兹别克斯坦计划引进乘客信息预存系统。该系统将收集航空公司提供的乘客资料，包括护照基本信息，及其他公开渠道提供的乘客信息。在乘客乘坐航班前，这些基本资料将发往目的地国边检部门。目的地国边检部门可依据资料查看乘客是否持有签证。

2018年1月1日起，乌兹别克斯坦国际机场将简化过境海关手续，划分"绿色通道"和"红色通道"。无需申报的手提行李可由"绿色通道"安检，需要申报的托运行李由"红色通道"安检。

2021年1月1日起，分类安检通道将在乌国所有公路、铁路边检站运行。