马吉利斯议员们访问库斯塔奈州讨论地区发展前景

哈通社/库斯塔奈/1月4日 -- 哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员们4日开始对库斯塔奈州进行工作访问。

消息称，由伊琳娜•阿罗诺娃、阿尔伯特•劳、瓦西里•奥莱尼克、亚历山大•苏斯洛夫、伊万•克里门科以及赛力克•库塞恩诺夫等议员代表团将对库斯塔奈州进行为期10天的工作访问。访问首日，议员们将同当地媒体代表举行会谈，并就工作计划进行介绍。



"首先，我们将访问丹尼索夫县、塔兰县、里萨科夫市、杰特哈拉市以及鲁德内市等地区，并对"精神文明复兴"、"百度计划"等国家政策项目进行详细介绍。库斯塔奈州中小城市发展是目前议员们担心的问题。此前，会议上我也提到阿尔卡勒克市发展前景。此外，城市铝土矿资源逐渐减少等问题也在3年前进行了议论。中小城市生产业应及时进行提振工作。我们准备与各代表讨论这一问题以及其他各类问题，我们也为这一目标来到这里。"马吉利斯议员阿尔伯特•劳说。



据了解，议员们计划在这段时间内对15个地区医疗、教育以及生产机构进行工作访问。此外，还将在各地举行见面会，并对相关问题进行讨论。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】