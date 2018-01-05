哈通社/阿斯塔纳/1月5日 -- 南哈州首府奇姆肯特市正式开始2020年"独联体文化首都"相关准备工作。

南哈州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫4日召开会议，并就城市综合发展问题进行了讨论，其中包括对城市建筑物外观进行整修、建造文化设施、进行绿化工程以及改善城市基础设施等问题。



据了解，奇姆肯特市市长努尔兰•索兰巴耶夫以及副市长和相关机构负责人出席了本次会议。



会中，图伊梅巴耶夫强调，奇姆肯特市荣获 "独联体文化首都"称号对于所有人来讲是重大的责任。此外，为成功筹办此次活动，地区领导还下达了一系列工作任务。



图伊梅巴耶夫表示，首先应制定城市发展项目计划，其次为制定城市绿化工程"路线图"，有效落实城市建筑外观整修工作以及城市休闲设施、小型公园、步行街建造工程。此外，还需促进"旧城区"考古发掘工作。



据了解，奇姆肯特市将在未来三年得到有效发展。面向城市新面貌发展的"奇姆肯特-城市"项目得到落实，将对市中心建造"阿尔巴特"街以及旧城区建造露天考古博物馆起到重要作用。根据"沙特卡勒"项目，奇姆肯特城市绿化工程2020年将得到有效落实，城市绿化带面积有望增至1.8万公顷。此外，还将用灯光来装饰城市的夜空。



会议最后，图伊梅巴耶夫还就奇姆肯特市新城区绿化工程作出重要指示。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】