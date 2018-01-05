研究称暴力视频游戏会令人减少同情心

哈通社/阿斯塔纳/1月5日 -- 据英国《每日邮报》1月4日报道，有研究发现，暴力视频游戏会影响大脑处理感情的能力，令人减少同情心，变得冷漠麻木。

暴力视频游戏向来声名狼藉，而近来的研究进一步发现暴力游戏会影响大脑处理基本情感的能力，使得人麻木冷漠。

《社会认知与情感神经科学》杂志发布的研究显示，暴力视频游戏会让人减少同情心，感情淡漠。

英国心理学协会称，这是因为暴力游戏阻碍了人识别处理面部表情的能力。

芝加哥洛约拉大学劳拉·斯托克代尔教授进行了一项实验，以游戏在线时间一周30个小时为界线，将实验对象分为暴力视频游戏常玩者和不常玩者。

在最初的移情问卷调查中显示，暴力视频游戏常玩玩家比不常玩家得分要低，研究者使用脑电图扫描器追踪了实验对象的脑电波。同时研究者进行了"停止信号任务"的实验，实验里给出了男性和女性的脸部表情，既有高兴的也有惊恐的。

实验发现，暴力游戏玩家在看到这些面孔时，与情绪信息相关的大脑区域活跃度降低。

研究者认为，游戏玩家经常接触暴力游戏导致他们的神经系统在面对威胁性面孔时作出的反应有所下降。

目前的研究发现，长期接触暴力游戏可能影响人的情感与认知功能。

【编辑：木合塔尔·木拉提】