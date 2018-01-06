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11:45, 06 一月 2018 | GMT +6
阿布德拉赫曼诺夫出任我国常驻联合国教科文组织代表团副代表
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哈通社/阿斯塔纳/1月6日 -- 据外交部消息，根据外交部决议，阿斯哈尔·阿布德拉赫曼诺夫被任命为哈萨克斯坦常驻联合国教科文组织代表团副代表职务。
据了解，阿布德拉赫曼诺夫此前担任外交部国际信息委员会副主席。
【编译：小穆】
标签:
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