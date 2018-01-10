古巴驻哈大使：劳尔·卡斯特罗钦佩纳扎尔巴耶夫总统的政治远见

哈通社/阿斯塔纳/1月10日 -- 古巴驻哈大使埃米里奥·普珀10日在总统府向纳扎尔巴耶夫总统递交国书，并转达了古巴最高领导人劳尔·卡斯特罗的亲切问候。

"我向纳扎尔巴耶夫总统转达了古巴政府和人民以及古巴国务委员会主席兼古巴部长会议主席、武装力量总司令劳尔·卡斯特罗的亲切问候。劳尔先生对纳扎尔巴耶夫总统非常熟悉，并对其作为战略家及国家领导人的勇气和政治远见表示钦佩。此外，他还时常回忆起纳扎尔巴耶夫总统对哈瓦那进行的正式访问。" 普珀接受媒体采访时表示。

古巴驻哈大使还指出，就算两国之间距离遥远，为两国人民利益加强合作关系具有很大的意义。



普珀还表示："在这庄严的时刻，为古巴和哈萨克斯坦两国合作关系，延续前任驻哈大使做出的伟绩是我的职责。担任大使职务责任重大，但我对此感到荣幸。古巴是首批承认哈萨克斯坦独立的国家之一，并且同哈萨克斯坦建立了紧密的外交关系。对于古巴政府来讲，同哈萨克斯坦在各领域展开合作尤为重要。我们在卫生、教育、体育、文化、生物技术、制药等领域拥有丰富的经验。我们很高兴同哈萨克人民分享我们的成就。"

值得一提的是，纳扎尔巴耶夫总统在接受古巴驻哈大使国书后表示，哈萨克斯坦有意扩大与古巴政府之间的双边合作。

纳扎尔巴耶夫总统说："近几年，哈古两国合作关系取得了很大的成就。2017年4月，我对古巴进行了首次工作访问。同古巴领导人举行会谈期间，我们明确了两国合作发展的新前景。两国在继续加强经贸和政治合作做出的具体工作是必要的。"

【翻译：冰山 编辑：小穆】