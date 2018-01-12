总统国情咨文-第四次工业革命背景下新的发展机遇

哈通社/阿斯塔纳/1月12日 - 总统府官网于1月10日发表了纳扎尔巴耶夫总统2018年国情咨文《第四次工业革命背景下的发展新机遇》。

国情咨文中文翻译（由哈萨克斯坦驻华大使馆公布）如下：



"第四次工业革命背景下新的发展机遇"

尊敬的哈萨克斯坦公民们！

当今世界正在朝着第四次工业革命的时代迈进，朝着一个技术、经济和社会都在发生深刻而急速变化的时代迈进。

新的技术方式从根本上改变了我们如何工作，如何行使自身的公民权利，如何培养孩子。

为了做好应对全球变化和挑战的准备，我们通过了"哈萨克斯坦-2050"发展战略。

我们将跻身世界30个最发达的国家设立为目标。

"百步计划"正在实施当中，其中的60步已经完成。其余大部分都是长期性的，也在按计划进行中。

去年哈萨克斯坦启动了第三个现代化建设。

工业化项目正在成功落实中。

通过了"数字哈萨克斯坦"总体规划纲要。

制定了2025哈萨克斯坦发展战略规划。

我们的长期目标保持不变。

所有必要的规划纲要我们已经具备。

此篇国情咨文确定了我们应当采取哪些措施才能在新的世界-第四次工业革命的世界中成功导航并适应其中。

亲爱的同胞们！

我们建立的独立的哈萨克斯坦成为让世界信任和尊重的品牌。

2017年我国成为联合国安理会非常任理事国。

2018年1月我们担任其轮值主席国。

我们成为独联体和东欧国家中首个由国际社会选出举办世界专项博览会的国家。

哈萨克斯坦建立了正在成功运作的市场经济模式。

2017年我国克服了世界危机的负面影响，步入自信增长的轨道。

2017年国内生产总值增长达4%，而工业生产总值增长达7%以上。

同时加工业生产总值超过40%。

哈萨克斯坦的成功发展使中产阶级形成。

贫困人口缩减了13倍，失业率下降至4.9%。

在国家社会经济成就的基础上-公民间的和平、民族和宗教间的和谐继续成为我们的主要财富。

并且我们应清晰地认识到，哈萨克斯坦今天所取得的成绩是未来成功的可靠基础，而并非其保障。

"富产石油"的时代即将结束。哈萨克斯坦需要新的增长点。

全球趋势表明，这个新的增长点首先应当以广泛应用第四次工业革命的元素为基础。

这不仅带有挑战性，还有机遇。

我相信，哈萨克斯坦具备成为新世界领军人的所有必要条件。

为此我们要集中精力完成以下任务：

第一，工业化应成为新技术应用的领头羊。

在2014-2015年石油价格大幅下跌的那些危机年头正是工业化的成果成为了主要的稳定因素之一。

因此，以高劳动生产率的加工业为主导的方针没有变。

同时工业化在利用新技术方式4.0的所有优势的同时应该更加创新。

要为我国出口型企业的现代化和数字化开发并审核的新工具。

他们首先要能够刺激技术的转让。

应对部分哈萨克斯坦工业企业的数字化项目进行试点，然后将其经验广泛推广。

最重要的问题是要发展自身的数字及其他创新解决方案研发人员的生态系统。

它应集中在纳扎尔巴耶夫大学，阿斯塔纳国际金融中心和IT初创国际科技园等创新中心的周围。

"阿拉套"创新科技园的组织活动需要认真审核。创新生态系统成功的主要原因是实体部门对新技术需求的刺激以及私人风险融资市场的运作。

为此要制定相关的法律。

除此之外，信息和工程服务的发展也尤为重要。

经济数字化除了带来利润，也带来了大规模劳动力解放的风险。

要尽早就解放劳动力的安置制定相应的政策。

要使教育，通讯体系和标准化领域适应新工业化的要求。

2018年要开始为实现"数字时代"的工业化制定第三个五年计划。

第二．进一步开发资源潜力

21世纪的世界仍然需要自然资源，未来它们在全球和我国经济的发展中将占有特殊的地位。

然而，应对原料产业的组织，自然资源的管理方式进行批判性地思考。

要积极引进综合信息技术平台。

重要的是要提高对企业能源效率和能源节约，以及能源生产者本身的环保性及工作效率的要求。

在阿斯塔纳举办的2017世博会表明，可替代、"清洁"能源领域的进步是多么迅速。

如今，可再生能源占世界电力生产的四分之一。

据预计，到2050年这一数据将达到80%。

我们的任务是，到2030年将哈萨克斯坦的清洁能源比例提高到30%。

如今，我们已经拥有55个总容量为336兆瓦的可再生能源设施，2017年这些设施共制造了11亿千瓦小时的"绿色"能源。

刺激企业和对"绿色"技术的投资是十分重要的。

各州州长要在中小企业的广泛参与下，采取固体生活垃圾的现代化利用和处理措施。

这些以及其他措施需要包括环境法在内的立法加以更新。

第三．"智能技术"-农业综合体突破发展的机会

农业政策应侧重于从根本上提高劳动生产率和加工农产品出口的增长。

我们学会了种植各类农作物，生产粮食。

我们为此感到骄傲。

但是这已然不够。

要将原料加工成高质量的成品推向世界市场。

重要的是要从根本上将整个农业综合体重新锁定到此项任务的执行上来。

需要优先关注的是农业科学的发展。

首先要进行新技术的转让并让其适应我国的情况。

同时要对农业院校进行重新审核。

他们不光是发放毕业证书，还要培养能真正在农业综合体工作或者从事科研事业的专家。

这些高校须更新教学大纲，成为传播农业综合体最前沿的知识和最佳实践的中心。

比方说，通过运用对播种和丰收最佳时间的预测以及"智能灌溉"技术，引进矿物肥料和消除害虫与杂草智能系统可以实现生产力的多次提高，

无人驾驶技术大大缩减了耕作成本，最大限度地消弱了人力因素。

新技术和商业模式的引进，农业综合体科技含量的提高强化了各生产部门协作的必要性。

要对农业合作予以全面支持。

国家与企业应共同在国际市场上寻找战略利基并对国产货物进行推销。

农业的集约化应源于对产品质量和生态的兼顾。

这将允许创立 "哈萨克斯坦制造"的纯天然食品品牌并得以推广，这种品牌应得到世界的认可。

除此之外，要对土地利用回报率高的用户加以激励，对效率低的用户采取措施。

要将无效补贴调整为向农业综合体降低银行贷款。

要求在5年内将农业综合体的劳动生产率和农产品加工出口量至少提高2.5倍。

第四．提高交通物流基础设施的效率

如今，有数条跨境走廊过境哈萨克斯坦。

这一点经常被提及。

总体上，2017年过境哈萨克斯坦的货物增长了17%, 几乎达1700万吨。

摆在眼前的任务是，到2020年将过境货物年收入提高至50亿美元。

这将使国家用于基础设施的资金在最短的时间内得到返还。

要确保诸如块链接等数字技术的大规模引进，以便在线跟踪货物的动态、货物的自由过境情况和简化海关业务。

现代的解决方案实现了各物流环节间的互通。

"大数据"的使用将能够提供高质量的分析，明确增长潜力并降低超额成本。

为了这些目标要引进智能交通体系。

该体系将使交通运输量得到有效管理并确定基础设施进一步发展的需要。

为了改善区域内的流动性，扩大地方道路网的维修和重建融资非常重要。

每年对其分配的预算总额在中期应达到1500亿坚戈。

要让各州州长积极参与到此项工作中。

第五．在建设和市政部门推广现代技术

通过现行规划和纲要哈萨克斯坦每年的住房建设量超过了1000万平方米。

住房储蓄制度正在有效运作中，该制度使住房能够为广大人民群众所接受。

近十年里人均住房供应量增长了30％，如今已达到21.6平方米。

到2030年要将这一数据提高到30平方米。

在执行这一任务的时候，重要的是采用新的建筑方法，现代化的材料，对建筑设计和城市规划采取完全不同的方法。

要对建筑的质量、环保性和能源效率树立更高的要求。

对于在建和现有房屋及基础设施要配备智能管理系统。

这将提高居民的舒适度，缩减对水电暖的需求，还将激励自然垄断者提高自身的效率。

对立法做出相应的修订至关重要，包括自然垄断者领域监管法。

州长们要在公私合作的基础上更加积极地解决住房和社区基础设施现代化的问题

为解决向农村居民点提供优质饮用水的问题，政府每年要从所有收入来源中拿出至少1000亿坚戈投入到这项工作中。

第六． "重启"金融业

要完成对银行总存量"坏账"的清理。

同时银行业主应承担经济责任和损失。

股东为分公司和个人从银行提取资金应算作严重犯罪行为。

央行不应对此类行为袖手旁观。

否则为何还要这样的国家机构？

央行应严格、及时并有效地对金融机构加以监督。

国家将继续保证维护普通公民的利益。

需要尽快通过个人破产法。

此外，要求央行彻底解决居民外汇按揭贷款的问题，该外汇抵押贷款于2016年1月1日前提供，当时法律禁止向个人发放抵押贷款。

央行和政府应共同解决按照经济部门实际盈利的利率提供企业长期贷款的问题。

重要的是投资环境的进一步改善和证券市场的发展。

这是阿斯塔纳国际金融中心的主要任务之一，该中心已经开始运营。

金融中心利用最好的国际经验，应成为采用英国法律和现代化金融技术的地区枢纽。

成功将"萨姆鲁克-卡泽纳" 国家主权福利基金的股份进行首次公开募股也将有助于证券市场的发展。

第七．人力资本是现代化的基础

新的教育水准

要加快建设覆盖各个年龄段公民的先进教育体系。

教育规划的重中之重是发开不断适应对新知识变化和吸收的能力。

在学前教育方面，要于2019年9月1日前为儿童的早期发展实行统一的社会技能和自学技能开发规划标准。

在中等教育方面，已经开始了向更新后的内容过渡并将于2021年完成。这完全是新规划、新教科书、新标准和新的人才。

要重新对教师的教学方法和教师资格的提高方法进行审查。

我国大学中要发展教师教育教研室和教育系。

要增强各级教育数学和自然科学的教学质量。

这是培养年轻人掌握新技术方式的重要条件。

为了加大教育机构间的竞争并吸引私人资本，城市学校将实行人均筹资。

考虑到我国学生的压力是独立体国家中最大的，而且平均比经合组织国家高出三分之一，所以要进行消减。

要在各地区儿童宫的基础上建立儿童技术园和企业孵化器网络，并配备电脑、实验室、3D打印机等一切必要的基础设施。

这将有助于年轻一代成功融入科研和工业技术环境。

未来的哈萨克斯坦人民将熟练掌握哈萨克语、俄语和英语。面向俄语学校的新的哈萨克语研究方法已经制定并正在实施。

如果我们希望将哈萨克语世代永存，就要让他与时俱进，而不是附加过多的术语。

然而，近年来世界上已经有七千个既定的和普遍接受的术语被翻译成哈萨克语。

这种"创新"有时让人微笑。

比如，«galamtor» (互联网)、«koltyrauyn» （鳄鱼）、«kui sandyk»（钢琴）等，这样的例子不胜枚举。

要重新对此类翻译合理性方法进行审核并使我们的语言从术语上接近国际水平。

向拉丁字母的过渡有助于该问题的解决。

应于2025年之前在各级教育确定向拉丁字母过渡的具体时间表。

掌握俄语仍然十分重要。

自2016年起在更新的大纲中哈萨克小学已经从一年级开始教授俄语。

从2019年起十年级和十一年级的个别自然科学学科将开始向英语教学过渡。

最终我们所有毕业生掌握三门达到在国内外工作和生活所需水平的语言。

到那时就会出现真正的公民社会。

任何一个民族的人将能够选择包括选举国家总统在内的任意一种工作。

哈萨克斯坦人将成为统一的民族。

教学内容应与现代技术和谐互补。

继续在我们的小学开展数字教育资源的开发，网络宽带的连接和视频设备的配置工作十分重要。

必须更新技术和职业教育的教学大纲，吸引企业主并考虑国际上的需求和数字技能。要继续实施"全民免费职业技术教育"项目。

国家给予年轻人第一份职业。

政府应完成这项任务。

要在网上发布中学、专科院校及高校优秀教师的视频课程和讲座。

这将使所有哈萨克斯坦人，包括偏远地区的居民都能获得最好的知识和资格。

高等教育方面，要扩大信息技术、人工智能和"大数据"工作相关专业的毕业生人数。同时要把冶金、石油和天然气化工、农业综合体、生物和信息技术研究作为重点，发展高校科学。逐步实现向应用科研英语的过渡。

高校要积极落实同国外领先大学、研究中心、大型企业以及跨国公司的联合项目。

来自私营部门的共同融资应成为所有应用科研项目的强制性要求。

要建立一个支持青年科学家的系统政策，并在科学补助金框架内向他们分配配额。

现在是时候把教育领域作为一个有着自己投资项目和出口潜力的独立经济部门来对待了。

要立法巩固高校的学术自由，赋予他们更多的权利创建教育项目。

要加强对教师的再培训，吸引外籍管理人员进高校，开设世界大学校区。

国家潜力的开拓需要进一步发展我们的文化和意识形态。

"社会意识的现代化"的意义就在于此。

一个了解自己历史，语言和文化，同时还掌握几门外语并有着先进的全球化视野的当代哈萨克人应成为我们社会的榜样。

一流的医疗保健和健康的民族

随着人口寿命的提高和医疗技术的发展，医疗服务的需求量将会增长。

现代医疗保健应更注重疾病的预防，而不是昂贵的住院治疗。

要加强公共卫生管理，宣传健康的生活方式。

应特别重视保护和加强青年的生殖健康。

要通过远程诊断和门诊治疗，对国家来说低效和不划算的临床检查向管理主要慢性过度。

这种经验世界上早已具备。

要大胆积极地采用。

要采取综合防治癌症的计划，建立科学肿瘤中心。

应在先进的国际经验的基础上，提供高效的癌症早期诊断和治疗。

要进行我们在心脏病，结核病的防治和妇产科进行过的相同的工作。

逐步将公共卫生转向建立在个人、国家和用人单位共同负责基础上的强制性社会医疗保险体系。

其实施的必要性毋庸置疑。

然而，还需要更加仔细地做好准备工作，这是卫生部以及劳动和社会保障部尚未完成的工作。

要开发免费医疗援助保额（GOBMP）的新模式，明确国家义务的界限。

不受国家保障的服务，居民可以通过参加强制性社会医疗保险或通过自愿医疗保险以及共同支付来获取。

要通过整合信息系统、使用移动数字应用程序、引入健康电子护照、向"无纸化"医院过渡来提高医疗援助的可用性和有效性。

要开始向医学引进基因分析，人工智能技术，这些技术能大幅度提高疾病诊治的效率。

医疗人才的培训保障和培训质量问题至关重要。

当今，我们具有独一无二的纳扎尔巴耶夫大学医学院，旗下还有一家综合性大学诊所。

这个经验应传播给所有的医学院校。

为了实施这些措施和其他措施，应该制定一部新版的"人民健康和医疗保健制度"法典。

高水准就业和公平的社会保障体系。

确保劳动力市场的效率，创造条件让每个人实现自身的潜力是非常重要的。要为所有主要职业制定现代化标准。

在这些标准中用人单位和企业家将明确指出员工应具备的知识、技能和资质。

要根据职业标准的要求开发新的教学大纲或对现行的教学大纲进行更新。

个体户和无业人员是经济增长的储备。

我一再要求处理好个体户的问题。

劳动和社会保障部在这个问题上表现得不负责任和粗心大意。

要提供更多的机会让人们有效就业 - 创业或者获得新的职业并就业。

"阿塔梅肯"全国企业家协会在业务培训方面的工作值得支持。

通过"有效就业和大众创业"发展方案，加强其手段扩大这些人口的覆盖范围是十分重要的。

应最大限度地简化个体户的注册程序，创造有利于对切实履行国家义务的条件。

哈萨克斯坦公民应具备迅速找到一份新的工作的能力，包括在我国的其他地方。

要全面引进一个统一的电子劳务交易所，那里应收集所有关于职位空缺和求职者的信息。

人们不出家门就可以进行就业指导测试，了解培训课程、国家扶持措施，并找到感兴趣的工作。

工作的书籍也应该被转移到电子格式。

电子劳务交易所法应于2018年4月1日前通过。

社会政策将通过公民参与完整的经济生活来实施。

养老金体系目前完全绑定劳务经验。

多劳者，得到的养老金也多。

因此，所有哈萨克斯坦公民都要认真对待自身劳动的合法化。

社会保险制度中工龄与工资之间的关系也将加强。

自2018年起我们已经开始向低收入阶层提供有针对性的社会援助。

援助门槛从最低生活水平的40％提高到了50％。

对于具有劳动能力的低收入公民，只要他们参与就业促进措施，就将获得资金援助。

国家将加强对丧失劳动能力公民的扶持措施。

尊敬的哈萨克斯坦公民！

国家将全面履行自己所有的社会义务。

我想指出的是，2016 - 2017年养老金和补助金提高了三次。

基本养老金共增长了29％，统一养老金增长了32％，生育补助增长了37％，对残疾和失去抚养人情况的补助各增长了43％。

医护人员工资增长了28％，教师工资提高到29％，社会保障人员工资提高到40％， "B" 级公务员工资增加了 30％，奖学金 增加了 25％。

危机的年头，世界上能增加社会支出的国家为数不多。

2018年国家预算给社会的支出增长了12％，超过4.1万亿坚戈。

增加包括养老金在内的社会支出将使300多万哈萨克斯坦人的收入得以提高。

自2018年1月1日起统一养老金提高了8%。

对残疾人、失去抚养人的家庭，抚养残疾儿童家庭的补助金增加到了16％。

自2018年1月1日起基本养老金将按照工龄品均增长1.8倍。

此外，我要求自2018年7月1日起对照料自幼致残的一级成年残疾人的父母额外提供国家补助金。

为了达到这个目的，2018年将需要30亿坚戈。

为了提高教师的职业声望，我命令从2018年1月1日起，将正在通过教材更新内容教师的正式工资提高30％。

更新的内容是符合国际标准的现代化课程，并已在纳扎尔巴耶夫智力学校进行了试验。

他们给与了我们的孩子必要的实用知识和批判性思维。

此外，我要求2018年提供一个新的能够考虑到各教师级别之间资质水平差距增加的教师等级网格。

每一等级都要像在世界其他地方所做的那样通过国家资格考试。

这将激励教师不断充实自我。

最终根据认可的资格，教师的薪资将总体上从30％增长到50％。

为此，今年要再额外拨出670亿坚戈。

第八．有效的公共管理

要继续降低企业主和居民在进行公共管理时的成本。

因此加快通过旨在进一步放宽业务的法律是非常重要的。

要确保企业按照"单一窗口"的原则获得国家扶持过程的数字化。

国家机关信息系统的整合将使由单一公共服务向按照"一次申请"原则提供综合服务的转变得以实现。

此外，还要继续提高自然垄断实体的服务质量。

考虑到投资规划，为他们和能源制造商确定合理的关税是非常重要的。

要采取果断行动改善商业环境，特别是区域级的经商环境。

政府应准备一套新的扶持企业的系统措施，将企业从阴影中拉出来。

应该加快实施私有化方案，通过减少国家机关下属机构的数量拓宽私有化方案。

那些真正需要的下属机构应该尽可能地合并，以降低管理成本。

剩余资金应在评分等级制的基础上用于引进新的公务员工资支付体系。

这将减少地区和中央公务员的薪酬差距，并且还将顾及到工作的性质和效率。

委托政府与公务员事务局于2018年共同在中央和地方政府机构按照这个体系实施试点项目。

要通过增强地区国家单位的经济独立性和责任感，更加充分地挖掘国家单位工作效率的潜力。

总的来说，区域政策的重点应该从平衡支出转向刺激地区个人收入的增长。

其中，任意一个地区最有前景的资源之一就是发展入境和国内旅游，它创造了今天世界上十分之一的就业岗位。

政府则应采取配套措施，包括简化签证程序、发展基础设施、消除旅游领域的壁垒。

在财政分权框架内，要解决中小企业交的企业所得税从中央预算转交给地区预算的问题。

自2018年1月1日起，立法规定在有2000人以上的镇级市、村庄及农村地区投入地方政府的独立预算和公共财产。

7种税收和其他非税收收入，以及19种开销被移交到了农村的预算中。

这将使居民加入到地方问题的解决中。

此外，国家机关应运用现代数字技术，实时统计公民的建议和意见，并迅速作出反应。

国家和企业在引入新技术的同时应确保其信息系统和设备保障可靠的保护。

如今网络安全的概念不仅包括信息的保护，还包括对生产和基础设施的管理权的保护。

这些措施和其他措施应体现在哈萨克斯坦的国家安全战略中。

第九．打击腐败和法治

预防腐败的斗争将继续下去。

正在进行一项大的工作。

仅在过去的三年里包括高级官员和国有企业高管在内的2500多人被判贪污罪。

在此期间，他们所造成损失中共有170亿坚戈得到了补偿。

重要的是政府机构程序的数字化，包括政府机构与居民和企业的互动。

其中，公民应该看到他们的申诉是被如何处理的，并能及时得到有效的反馈。

司法和执法体系的体制改革正在进行中。

向立法引入了加强刑事诉讼中对公民权利保护，减少对其压制的规定。

扩大了律师的权利和预审阶段的司法控制。

划定了执法机关的权力和责任范围。

加强公民宪法权利的保障、法治和执法工作的人性化工作必须继续下去。

在维护社会秩序和保障社会安全方面，要在街头和人流量大的地点积极引入智能视频监控和识别以及交通管制系统。

第十．为"智慧的民族"打造"智慧城市"

2018年是首都阿斯塔纳的20周年

它的建立以及加入欧亚发展最重要的中心之列是我们共同引以为豪的事。

现代技术为快速发展的大都市的问题提供了有效的解决方案。

要在"智慧城市"理念和对迁往城市人员的特长进行开发的基础上，综合管理城市环境。

世界上有一种理解，那就是城市是为投资者而竞争。

他们选择的不是国家，而是一个生活和工作都感到舒适的城市。

因此，根据阿斯塔纳的经验，要制定"智慧城市"的"参照"标准，开始在哈萨克斯坦各城市之间进行最佳实践的传播和经验交流。

"智慧城市"将成为哈萨克斯坦全国各地发展、创新技术的传播和提高生活质量的火车头。

这就是10个任务。他们清楚易懂。

亲爱的哈萨克斯坦公民！

由于政策的稳定和社会的一致同意，我们开始着手经济、政治和意识的现代化。

为技术和基础设施发展的新阶段的增添了动力。

宪法改革使权力分配的平衡更加精确。

我们已经展开了民族意识的更新进程。

实际上，这三个基本方向是哈萨克斯坦现代化的三元体系。

为了顺应新的时代，我们必须团结成一个统一的民族- 一个在第四次工业革命的背景下处于历史上升边缘的民族。

【编辑：木合塔尔·木拉提】