研究：地中海饮食有助增强老年人体质

哈通社/阿斯塔纳/1月12日 -- 据新华社报道，英国伦敦大学学院发布的一项新研究显示，地中海饮食还可能有助于降低老年人身体变虚弱的风险。

地中海饮食主要指流行于希腊和意大利南部等地的一种饮食方式，包括丰富的蔬果、全谷类和坚果等，已被不少研究认为更有益健康。



此前已有研究显示，地中海饮食结构与降低心血管疾病、神经退行性疾病、糖尿病和癌症发病率等存在关联。伦敦大学学院学者领衔的团队综合分析了此前４项已发表的研究，被研究的对象是一些居住在法国、西班牙、意大利和中国的６０岁以上老年人。

老年人身体一旦变虚弱，会出现体重和肌肉力量下降现象，容易引起一系列健康问题并影响他们的生活质量，如摔倒、骨折、痴呆和过早死亡等。据团队发表在《美国老年医学会会刊》上的报告结果显示，在近４年的观察期内，这些老年人中，长期坚持地中海饮食的那部分人群总体上仅有不到一半出现身体变虚弱的迹象。

参与这项研究的伦敦大学学院学者凯特·沃尔特斯说，营养状况被认为在老年人是否会变虚弱的过程中扮演着重要角色，"我们发现地中海饮食或许能帮助老年人维持肌肉强度、身体活力、体重以及能量水平"。

不过，据团队介绍，尽管观察结果显示地中海饮食有助降低老年人身体变虚弱的风险，但目前还不清楚是否有其他因素发挥作用。

沃尔特斯说，下一步需要更大规模的调查来具体观察老年人需要多大程度地遵循地中海饮食习惯，才能在避免身体变虚弱方面发挥作用。

【编辑：木合塔尔·木拉提】