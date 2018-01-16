专家：哈美两国总统之间的会谈或将改变阿富汗问题外交对话模式

哈通社/阿斯塔纳/1月16日 -- 哈萨克斯坦公共行政学院外交研究所所长阿努瓦尔•阿亚兹别克夫认为，在纳扎尔巴耶夫总统与美国总统唐纳德•特朗普的会谈后，阿富汗问题的对话模式可能会发生变化。

阿亚兹别克夫指出，纳扎尔巴耶夫总统此次对美国进行正式访问的目的，是加强两国高层之间的互信联系，以及进一步深化和扩大两国商务联系，促进经贸、投资和创新技术合作。



专家还表示，预期在两国总统16日的会谈后，将会发表有关进一步深化两国双边关系发展的联合声明。



阿亚兹别克夫认为，两国元首的会谈重点将是核不扩散及深化双边经济合作的相关议题。



他还补充说，鉴于哈萨克斯坦和美国一直都在密切的关注阿富汗局势，因此在会谈后，中亚国家同美国之间的建立的C5+1外交机制，很可能将会发生改变。



"新的机制或将是C5 + 1 + 1或C6 + 1模式。"他说。



至于总统在联合国安理会会议上的演讲，阿亚兹别克夫称，总统演讲的主题将以讨论核不扩散和核裁军问题为主。因为实现无核武器化世界是哈萨克斯坦在国际政治舞台坚持多年的重要立场之一。



【编译：木合塔尔·木拉提】