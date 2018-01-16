托卡耶夫会见芬兰国会议员代表

哈通社/阿斯塔纳/1月16日 -- 据参议院消息，哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫15日会见率团访问的芬兰国会议员、芬兰-中亚友好小组联席主席威尔•斯金纳里。

据了解，双方就两国合作关系及议会间合作等问题进行了讨论。会谈期间，参议院议长提到芬兰自1917年独立以来，展现了很高的经济、科技实力。



托卡耶夫表示，同芬兰就绿色科技、可再生能源转让等领域展开合作使哈萨克斯坦产生浓厚的兴趣。



参议院议长向芬兰总统尼尼斯托及芬兰政府对第五届世界与传统宗教领袖大会和2017阿斯塔纳世博会做出的巨大贡献表示感谢。此外，双方还就阿斯塔纳世博园实现的联合国绿色技术和投资项目国际发展中心、阿斯塔纳国际金融中心、IT创业科技园等项目框架下的合作问题进行了讨论。



据芬兰国会代表透露，双方在绿色科技等领域具有很大的合作潜力。



托卡耶夫还表示，哈萨克斯坦与芬兰在交通物流领域，其中包括在哈萨克斯坦"光明大道"项目与中国"一带一路"对接下拥有着巨大的发展前景。



"我们将芬兰视为波罗的海沿岸及北欧国家中的交通枢纽。"托卡耶夫说。



参议院议长会中指出两国教育领域合作问题，并邀请芬方同哈萨克斯坦分享经验及互相展开学生交流。此外，托卡耶夫议长还提到纳扎尔巴耶夫总统最新国情咨文- 第四次工业革命中提到10项主要工作目标。



斯金纳里高度评价纳扎尔巴耶夫总统最新国情咨文，并表示两国在数字化、经济改革、发展"绿色"科技、反腐败等职责上拥有共同的目标。"为成功克服这些挑战，我们需要共同努力。"他说。



斯金纳里还表示，芬兰愿意协助哈萨克斯坦并共同解决所面临的重大挑战。



会谈最后，托卡耶夫高度评价两国议会间合作取得的快速发展，并邀请芬方进一步促进议会间交流。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】