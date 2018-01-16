研究说乌克兰冲突加剧艾滋病传播

哈通社/阿斯塔纳/1月16日 -- 据新华网报道，研究人员15日说，乌克兰东部自2014年以来发生的武装冲突不仅导致上百万人逃离家园，还加剧了这个国家的艾滋病病毒的传播。

新一期美国《国家科学院学报》刊登英国牛津大学等机构研究人员的论文说，他们对2012年到2015年在乌克兰24个诊所收集到的427名病人的艾滋病病毒基因序列进行了分析，得出了病毒迁徙模式。结果显示，冲突导致的人员大规模流动与艾滋病病毒传播紧密相关。据介绍，乌克兰的艾滋病感染率在欧洲较高，全国人口约4500万，估计感染人数达22万。

这项研究发现，乌克兰的艾滋病病毒传播呈现向西蔓延模式。乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克两个地区登记了乌克兰近四分之一的艾滋病病毒感染者，也是自2014年以来乌克兰艾滋病病毒的主要输出地区，把病毒传到了基辅和敖德萨等地区。

研究人员说，相关证据表明，随乌克兰冲突导致的人员流动而来的是艾滋病病毒传播风险增大，应强化在乌克兰的艾滋病防控工作，国际社会应提供支持，以预防潜在的公共健康悲剧。

研究还显示，乌克兰流行的艾滋病病毒对暴露前预防用药的抗药性比例为34%，远高于其他欧洲国家。鉴于暴露前预防用药是艾滋病病毒感染高风险人群预防感染的重要手段，这一发现让研究人员担忧。

2014年4月，乌克兰东部爆发武装冲突。当年9月，乌克兰问题三方联络小组（欧洲安全与合作组织、乌克兰和俄罗斯）与乌东部民间武装在明斯克达成停火协议，但冲突并未完全停止。有数据显示，冲突已导致超过170万人逃离家园。

【编辑：木合塔尔·木拉提】