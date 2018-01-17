驻华大使会见中国科技公司代表

哈通社/阿斯塔纳/1月17日 -- 据哈萨克斯坦驻华大使馆消息，在落实哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫《第四次工业革命背景下新的发展机遇》国情咨文的框架下，哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特努雷舍夫1月16日同"跨境云网络科技有限公司"（"Obor Cloud Network Technology Co.Ltd"）董事会主席张洋举行了会见。

会见中，双方就跨境云公司通过利用"霍尔果斯"国际边境合作中心的潜力在哈萨克斯坦发展跨境电商，参与"数字哈萨克斯坦"规划纲要实施的前景进行了讨论。双方对向国际边境合作中心引入网络监管系统的可能性予以了特别关注，该监管系统能够对客运和货运情况进行完整记录，并提升"单一窗口"物流服务的质量。

期间还介绍了为客户提供的各类服务的信息，包括政务服务、物流服务、金融服务和商业服务。在"数字哈萨克斯坦"和"数字丝绸之路" 规划纲要的对接框架下双方就创建一个能够从发货地到中国边界对两国所有货物的动态进行在线跟踪的电商平台的问题进行了讨论。该平台将扩大哈萨克斯坦的过境潜力并有助于哈萨克斯坦中小企业的产品通过跨境电商平台实现对华出口，并供应给"B2B" 和"B2C"最终买家。



努雷舍夫指出，现代技术的利用以及跨境电商的发展对哈萨克斯坦在落实总统以国家经济各领域数字化为指导的国情咨文来说有着重要且迫切的意义。此外，大使还强调了在"光明大道"新经济政策和中国"丝绸之路经济带"倡议的对接框架下要将哈萨克斯坦的绿色农产品推向中国市场。

为了优化并提高两国主管部门的工作速度和效率，双方就在"霍尔果斯-东大门"自由贸易区的基础上建立一个集海关、质检机关以及哈萨克斯坦国家铁路公司为一体的综合服务平台彻底交换了意见。该平台能够确定每个往返于中国和欧洲间集装箱的空缺位置，促进这些空缺位置的有效利用，实现集装箱货物的加载，并对货物的运输路线进行全程跟踪。

"跨境云网络科技有限公司"是中国信息行业的领先企业之一，公司主要为中国海关总署、中国国家税务总局、国家质量监督检验检疫局、中国国家铁路局等开发软件产品。此外，公司还是中国首个跨境电商仓库的开发商。

"跨境云网络科技有限公司"总部位于北京。同时，公司在北京、大连、济南、深圳、上海、广州、青岛、郑州、新疆等中国多个城市设立了办事机构。此外，公司还在俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、日本、韩国、印度、印度尼西亚和柬埔寨等国家分别设立了海外服务办公室。

据数据显示，2013-2016年期间中国跨境电商交易额达1.8万亿美元，年增长率达35%。