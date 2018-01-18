美国学者：美国应该深化与哈萨克斯坦的经贸关系 加大投资力度

哈通社/华盛顿/1月18日 -- 战略与国际研究中心（CSIS）繁荣与发展项目主任丹尼尔•朗德18日就纳扎尔巴耶夫总统访美一事向哈萨克斯坦媒体代表发表个人意见。

"我觉得美国应该深化与哈萨克斯坦的经贸关系并加大投资力度，其中哈萨克斯坦当局也具有重要地位。哈萨克斯坦形成了一个知识社会。我甚至可以说哈萨克斯坦进入了全球教育水平最高、公民健康程度最高、最富裕的国家行列。" 朗德说。



据他透露，就政治和安全问题同哈萨克斯坦深化双边和多边关系的重要性也具有特殊意义。



"贵国与中国和俄罗斯建立了密切的合作关系，在这一方面，美国有意同哈萨克斯坦进一步促进合作关系。我们高度评价哈萨克斯坦与欧安组织国家之间的关系。几年前，哈萨克斯坦加入了世贸组织，这显然为国家经济带来了更多的好处。" 朗德说。



另外，他还提到应该采取什么措施来加强哈萨克斯坦与美国之间的联系。



美国分析人士说："人民与人民、商业代表之间彼此应进一步促进合作关系。此外，不仅美国大公司，小企业也应获得在贵国开展业务的机会。纳扎尔巴耶夫总统对美国进行工作访问也是为加强合作迈出的重要一步。"



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】