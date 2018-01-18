美国专家：纳扎尔巴耶夫总统访问美国是两国长期合作关系的第一步

哈通社/华盛顿/1月18日 -- 美国传统基金会外交政策中心主任卢克•科费（luke coffey）18日表示，哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫访问美国是哈美关系长期发展的第一步。

"我对特朗普总统在白宫会见纳扎尔巴耶夫总统感到很满意。特朗普在就任不到一年就举行这种会谈代表了哈萨克斯坦与美国之间的关系达到了一个新的水平。哈萨克斯坦是美国在中亚的重要合作伙伴。我们拥有很多共同的挑战，同样拥有很多共同的机遇。我希望这次访问将成为哈萨克斯坦和美国长期合作关系的第一步。" 科费说。



据他介绍，两国之间的合作拥有很大的可能性。正如，纳扎尔巴耶夫总统访美期间，两国签署了总价达70亿美元的20多个合作协议。



"这是一个好消息。哈萨克斯坦与美国尤其在能源领域表现出了强烈的合作意愿。根据合作协议，哈萨克斯坦能够将石油和天然气运往新的市场，实现经济多元化。此外，还将帮助美国在欧洲的盟友发现新能源创造条件，并加强哈美两国安全问题上的合作。" 外交政策中心主任说。



科费还表示，两国还有机会联手解决阿富汗问题。哈萨克斯坦作为地区领袖国家，可以帮助阿富汗在经济和安全问题上建立稳定性。



"总之，大家都知道哈萨克斯坦在这几年提出了多个外交倡议，并且这是非常正确的。比如在叙利亚问题上，阿斯塔纳进程起到了重要的作用，这比我们预期的更成功。" 科费说。



另外，他还就特朗普总统的中亚政策未来发展前景发表了个人意见。



"自从巴拉克•奥巴马宣布结束阿富汗战争以后，美国与中亚的联系开始减少。奥巴马政府除了《中亚五国+阿富汗》（С5+1）外没有任何可圈可点的举措。在我看来，特朗普总统将实施完全不同的政策。我们需要两国长期的伙伴关系。虽然目前特朗普政府并没有对此表现出积极性，不过相信未来合作关系将会加强。" 科费说。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】