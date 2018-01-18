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    17:47, 18 一月 2018 | GMT +6

    乌兹别克斯坦派出专机以接回客车起火事故遇难乘客遗体

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    哈通社/阿斯塔纳/1月18日 - 据乌兹别克斯坦紧急情况部消息，乌政府已派专机用于接回在18日客车起火事故中遇难的该国公民遗体。

    乌紧急情况部通报称："用于接回遗体的专机已于塔什干时间15:00时起飞，目前尚无遇难人员的名单。相关问题正在同哈萨克斯坦内务部和外交部协调解决。起火客车自萨热阿尕什市启程，目的地为俄罗斯萨马拉。"

    乌方同时表示，他们亦不清楚事故幸存者的姓名。

    "目前我们还没有获知幸存者的姓名，不过正在对这一信息进行查证。"乌方人员称。

    18日上午10:30时许，一辆伊凯洛斯"巴士在据阿克托别州首府阿克托别市320公里的"萨马拉-齐姆肯特"公路上起火燃烧。

    根据事故应急指挥部掌握的消息，起火车辆上当时共有54名乌兹别克斯坦公民和3名哈萨克斯坦公民，车上的乘客准备前往俄罗斯务工。

    起火事故导致车上的52名乌兹别克斯坦公民遇难。

    3名哈萨克斯坦公民和2名乌兹别克斯坦公民及时逃生幸免于难，不过5人身上均有轻度烧伤。

    警方已经就此事故展开调查，有关方面已成立事故专项委员会。

    【编译：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    紧急情况 乌兹别克斯坦 黄金储备
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