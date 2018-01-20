安理会聚焦如何在阿富汗和中亚加强区域伙伴关系

哈通社/阿斯塔纳/1月20日 -- 据联合国新闻处报道，安理会1月19日就如何在阿富汗和中亚建立区域伙伴关系问题举行了公开会议。秘书长古特雷斯出席会议并指出，中亚国家要发挥其全部潜力，必须通过加强区域伙伴关系。安理会也就此通过了一项主席声明。

安理会本月轮值主席国哈萨克斯坦的外长阿布德拉赫曼诺夫主持了这次会议。



秘书长古特雷斯出席会议并指出，中亚国家和阿富汗共同的地理和历史，以及它们强大的文化联系，为互利合作项目、贸易和交流创造了巨大的潜力。



古特雷斯："近几十年来，中亚在可持续发展方面取得了重大进展。 例如在塔吉克斯坦，贫困率从2003年的81％下降到2015年的31％。但是，这个地区的国家不可能单独发挥其全部潜力。他们都是内陆国家，许多国家数十年来是作为一个整体经济中相互依赖的部分而发展起来的。"





古特雷斯对去年6月他访问该地区期间目睹多边合作得到加强感到鼓舞，他尤其赞赏在改善水资源、能源和增加贸易方面的合作。



与此同时，古特雷斯指出，该区域仍然存在安全方面的挑战，特别是在阿富汗。他强调，阿富汗打击暴力极端主义、恐怖主义和跨国有组织犯罪的行动对整个地区乃至整个世界都有影响；而应对这些威胁不仅仅是阿富汗政府的责任。他重申，联合国愿意协助促进该地区在反恐方面加强合作。



安理会当天也通过主席声明，强调推动区域合作，以实现阿富汗和中亚的长期和平、稳定与可持续发展。





安理会对塔利班、基地组织、伊黎伊斯兰国等恐怖团体、暴力和极端主义团体、非法武装团体、犯罪分 子以及参与非法毒品生产、贩运或贸易的人继续对阿富汗安全与稳定构成威胁表示关切。



安理会确认没有解决阿富汗问题的单纯军事办法，而必须通过一个由阿富汗人主导和自主掌控的包容性和平进程，以实现长期繁荣和稳定。



安理会指出，阿富汗必须继续在选举改革方面取得进展，力求分别于2018 年和2019年举行可信和包容各方的议会选举和总统选举。



【编辑：小穆】