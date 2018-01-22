外交部将继续推动哈美签证简化工作

哈通社/阿斯塔纳/1月22日 - 哈萨克斯坦外交部将继续推进哈萨克斯坦与美国之间进一步简化签证手续相关的工作。

外交部副部长叶尔詹•阿什克巴耶夫22日在阿斯塔纳召开新闻发布会，就纳扎尔巴耶夫总统近期对美国的正式访问行程进行总结。



阿什克巴耶夫称，在总统此次访美之行框架下，美国总统特朗普对哈萨克斯坦正在进行的改革和现代化进程表达了支持，而美国政府也表现出了乐见美国企业加大同哈萨克斯坦合作的态度。



"此外，正如在双方联合声明中所提到的，哈美两国还达成了在经济组织框架下推动合作的决定。"他说。



阿什克巴耶夫指出，哈美两国之间已有关于签证问题的协议。



"从2016年起，哈萨克斯坦公民以经商、留学和旅游等目的，可申请10年期的赴美签证。"他说。



阿什克巴耶夫强调，外交部将继续推动相关工作，进一步实现两国签证手续的不断简化。



"这是我部重要工作任务之一。虽然当前我国公民申请美国签证并未遇到什么困难，但我们依然希望能够进一步简化相关手续。当然，我想提醒的是，这也与美国自身的国内政策有关。"他说。



【编译：木合塔尔·木拉提】