外交部：哈萨克斯坦提供了阿富汗全部的进口小麦需求

哈通社/阿斯塔纳/1月22日 - 外交部副部长叶尔詹•阿什克巴耶夫22日在阿斯塔纳主持召开新闻发布会，就纳扎尔巴耶夫总统访美之行进行总结。期间谈及对阿富汗的人道主义原问题时，阿什克巴耶夫强调指出，哈萨克斯坦不仅向阿富汗出口粮食，还保障了其他多种产品的需求。

他表示，哈萨克斯坦方面多年来一直在强调有关改善阿富汗空中和铁路运输的问题。



"哈萨克斯坦一直在如实的履行在阿富汗问题上的责任，我国商界人士也对投资阿富汗抱有兴趣。我们同美国方面也谈到过这些情况。同时，我们也一直关注着哈萨克斯坦商品进入阿富汗市场的问题，特别是2016-2017年，阿富汗的进口小麦几乎完全由哈萨克斯坦提供。在其他方面，我们也有能力提供各类所需的商品。"他说。



值得一提的是，在哈萨克斯坦主持下，联合国安理会1月19日就如何在阿富汗和中亚建立区域伙伴关系问题举行了公开会议。



外交部长阿布德拉赫曼诺夫出席会议并发表讲话，重点强调了纳扎尔巴耶夫总统此前在联合国安理会发表的题为《通过加强全球合作构建繁荣、公正和安全世界的构想》的呼吁中，有关将中亚与阿富汗之间的关系，建设为和平、合作和安全模范的倡议。



【编译：木合塔尔·木拉提】