古特雷斯提出改革联合国发展系统七大关键事项

哈通社/阿斯塔纳/1月23日 -- 据联合国新闻报道，联合国秘书长古特雷斯1月22日在纽约总部就联合国发展系统改革问题向会员国呈递了报告。他指出，联合国选择了一条负有抱负的改革之路，并提出了七大核心改革事项。

联合国秘书长古特雷斯22日就联合国发展系统改革问题向会员国呈递了报告。他指出，2030年可持续发展议程意味着彻底的改革是必需的。对联合国发展系统的重新定位是联合国开展以预防为中心的广泛改革努力的一部分。



古特雷斯："因此，在一个快速变化的世界，我们无法忍受一个正在进行缓慢改革的联合国发展系统。我们必须诚实地承认这个问题，我们必须行动。因此，具有抱负的改革并不是我们的选择，而是唯一的办法。"



古特雷斯表示，基于联合国对优化协调、透明度和问责制的承诺，这份报告提出了七大关键改革事项。首先是建立以需求为导向的新一代联合国国家工作队，它们拥有强化的技能，为适应各国的具体发展优先事项和需要而量身定制。



其次，建立富有活力的驻地协调员制度。驻地协调员将把可持续发展牢记在心，并具备领导能力、问责和公正性。



第三，在各地区实施具有协调性、经过调整和重组的方法，以更好地支持实地工作。



第四，为会员国提供更多空间指导全系统行动，并在最重要的国家一级实现更大的透明度和问责制。古特雷斯指出，问责制是让联合国发展系统良好运行的关键。因此他希望经社理事会能够被赋予更大的权能，让整个联合国系统实现问责制，并为迎接挑战做出更多努力。



第五，加强联合国对2030年议程伙伴关系的系统性响应和方法。



第六，通过联合国发展集团制定的全系统战略文件，加速联合国与"2030年议程"的要求达成一致。



第七，建立 "筹资契约" （Funding Compact），以获得更多、更优质和可预测性的资源，增强问责制和透明度，增强系统实现"2030年议程"的能力。具体要求包括将分配给整个系统的个别机构的核心资源份额从21.7％增加到30％;国家一级资金的比例从占非核心资金的8％增加到16％。



古特雷斯强调，所有这些提案都围绕着一个共同的主题，即坚定不移地致力于加强成员国对可持续发展的领导和主导权。他还呼吁成员国为联合国的驻地协调机制的核心功能进行资助，以更好的实现发展系统的改革。



【编辑：木合塔尔·木拉提】