纳扎尔巴耶夫总统新书《独立时代》或被纳入教育课程

哈通社/阿斯塔纳/1月23日 --克孜勒奥尔达国家大学民族和睦大会主任、历史学家努尔勒别克•穆恩贾斯23日作出上述表示，应将阿拜箴言录和纳扎尔巴耶夫总统著作《独立时代》等，纳入哈萨克斯坦高等教育"精神文明复兴"课程书目当中。

消息称，古米列夫欧亚国立大学23日举行旨在讨论纳扎尔巴耶夫总统新书《独立时代》的全国民族和睦大会扩大会议。



会中，通过视频连线的穆恩贾斯对纳扎尔巴耶夫总统著作给出了高度评价。



"这对于所有哈萨克斯坦公民来说是当今社会基本精神支柱，是体现经济和社会发展、文明复兴的主要价值典范。此外，总统为人民所做的工作是国际社会第四次工业革命条件下顺利进入发达国家行列的一个新方式。"他说。





会议期间，穆恩贾斯提出两个建议。



穆恩贾斯表示，阿拜箴言录应纳入"精神文明复兴"课程项目。因为哈萨克斯坦伟大诗人阿拜•库南巴耶夫的箴言与观点也是阿拉什知识精英及独立时期国家贡献人士为自由而奋斗的延续。纳扎尔巴耶夫总统"精神文明复兴"规划也同阿拜的民族务实观点产生共鸣并进行了互补。其次，纳扎尔巴耶夫总统新著《独立时代》也应纳入"精神文明复兴"课程项目。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】