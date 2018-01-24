哈萨克斯坦和印度军方代表在阿拉木图举行会谈

哈通社/阿斯塔纳/1月24日 - 哈萨克斯坦与印度军方代表日前在阿拉木图举行会谈。

据国防部消息，在两国武装力量双边军事合作框架下，我武装力量空降部队指挥官阿勒玛兹•朱马克耶夫少将与到访的印军代表阿尼迪亚•塞恩古普塔22日在阿拉木图举行会谈。



会谈中，双方就哈萨克斯坦维和人员参与联合国维和部队行动的相关问题进行了讨论。







在印度代表团访问框架下，两军代表还就哈印政府间关于共同参与联合国维和任务的备忘录草案进行了审议。



此外，双方还讨论了空降部队维和人员在维和任务期间，执行巡逻、营地警戒、部署检查站点和运输人道主义物资等相关任务的情况。





"近几年来，双方的合作和交流呈现积极增长的态势。哈印两国在打击恐怖主义、极端主义和分离主义，以及其他一些国际议题上立场相近。"空降部队指挥官阿勒玛兹•朱马克耶夫少将说。





国防部消息指出，执行联合国框架下的国际维和任务，不仅是出于哈萨克斯坦的道义责任和政治立场，同时也对提升哈萨克斯坦的国际形象，维护哈萨克斯坦的国家利益有着重要的意义。



会谈期间，哈萨克斯坦军方还向印度代表团成员展示了哈萨克斯坦武装力量的日常装备和新式军服。



【编译：木合塔尔·木拉提】