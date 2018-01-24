国家基金总裁叶西莫夫：总统访美框架下签署的协议应充分得到落实

哈通社/阿斯塔纳/1月24日 -- 据"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金消息，"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金24日就纳扎尔巴耶夫总统访问美国及基金会未来转型问题召开会议。

消息称，纳扎尔巴耶夫总统访美框架下，"萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金代表团签署了7项合作协议。其中包括：



1. "萨姆鲁克-卡泽纳"国家基金与GE数码公司（GE Digital）之间的工业互联网和行业数据分析的战略协议。合作面向基金会5个旗下公司（国家石油天然气公司、国家铁路股份公司、国家电网管理公司、萨姆鲁克能源公司、国家原子能工业公司）使用基于Predix平台的技术。



2.阿斯塔纳航空公司与国际航空发动机公司之间所签署的谅解备忘录。协议内容包括，对Airbus NEO系列客机提供发动机维修等技术服务。



3.阿斯塔纳航空公司和美国航空租赁公司之间的Airbus NEO系列10架客机经营租赁协议。



4."哈萨克斯坦国家铁路公司货物运输部"与"通用电气-哈萨克斯坦"公司之间的有关购买调车机车相关协议。



5. 格雷斯公司与国家石油天然气公司及联合化工公司之间的有关成立催化转换器生产企业的协议。



6. "哈萨克斯坦国家铁路公司货物运输部"与通用电气国际公司之间的ТЭП33А主干客运机车提供技术服务协议；国家铁路公司与约翰迪尔公司和敦豪全球货运公司之间有关合作开展运输物流的相关协议。



萨姆鲁克-卡泽纳国家基金执行总裁阿赫梅特詹•叶西莫夫说："所有的协议都应该仔细考虑并使其得到充分落实。"



另外，会议还就基金会未来转型事宜进行了讨论。



萨姆鲁克-卡泽纳国家基金转型、私有化及重组部门负责人努尔兰•拉赫梅托夫就基金会财务指标问题强调称，基金会结构的改变将旨在提高效率，而相关工作将继续进行。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】