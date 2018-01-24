总统会见阿斯塔纳和哈萨克斯坦都主教亚历山大

哈通社/阿斯塔纳/1月24日 - 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统24日在总统府会见东正教阿斯塔纳和哈萨克斯坦都主教区都主教亚历山大。

会谈中，纳扎尔巴耶夫总统高度评价了都主教亚历山大的工作，并同其就我国宗教领域政策进行了讨论。



总统指出，作为世俗国家，哈萨克斯坦宪法和其他各项法律均明确规定了公民的信仰自由与各宗教之间的平等。而都主教亚历山大多年来坚持推动和平与和谐的宗教信仰政策，并积极支持我国针对宗教领域相关法律的修订工作。"我对您的贡献表示感谢。"纳扎尔巴耶夫说。



会谈中，总统还就刚刚过去的圣诞节向主教表示祝贺。



都主教亚历山大向纳扎尔巴耶夫总统表示谢意，并强调称，纳扎尔巴耶夫总统署名文章《面向未来的计划：精神文明的复兴》在推进公民精神文明道德教育方面具有重要的意义。



"我相信，您有关精神文明和公民意识现代化的战略，将是哈萨克斯坦实现繁荣发展的基石。《面向未来的计划：精神文明的复兴》为哈萨克斯坦走向辉煌指明了方向。" 阿斯塔纳和哈萨克斯坦都主教区都主教亚历山大说。



【编译：木合塔尔·木拉提】