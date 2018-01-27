联合国秘书长呼吁全球共同制止使仇恨正常化的趋势

哈通社/阿斯塔纳/1月27日 —— 今天（1月27日）是联合国"缅怀大屠杀受难者国际纪念日"。联合国秘书长古特雷斯发表视频致辞，呼吁国际社会携起手来，共同制止使仇恨正常化的趋势。

联合国秘书长古特雷斯在27日"缅怀大屠杀受难者国际纪念日"来临之际发表视频致辞指出，联合国缅怀死于大屠杀的600万犹太男子、妇女、儿童。在那个暴行肆虐全球的时期，还有无数其他人丧生。然而，第二次世界大战虽已过去几十年，反犹太主义阴魂不散、其他形式的偏见有增无减。



古特雷斯："新纳粹分子、白人至上团体等势力是极端仇恨的主要贩卖者。遗憾的是，此类邪恶观念在许多地方正从社会、政治的边缘进入主流。我们必须携起手来，共同制止使仇恨正常化的趋势。"



古特雷斯指出，无论何时何地，只要人类价值观遭到背弃，人人都会陷于危险境地。全球人民都有责任迅速、明确、果断地抵制种族主义和暴力行为。通过开展教育、提高认识，全世界定能建成人人拥有尊严、享有人权、和平共存的未来。





联合国人权高专扎伊德也发表声明表示，73年前的1月27日，奥斯威辛 - 比克瑙（Auschwitz-Birkenau）集中营得到解放。每年，联合国都会向大屠杀遇难者致敬，包括数以百万计的犹太人、罗姆人，被残酷杀害的同性恋者和政治对手，以及其他幸存者。



扎伊德表示，《世界人权宣言》是大屠杀和两次世界大战的产物，因为人类迫切需要永远防止这种恐怖和极具破坏性的行径再次重演。在1948年12月10日《宣言》得到通过的时候，世界各国领导人承认，只有正义和尊重人的尊严、平等和权利才能确保长久的和平。



扎伊德指出，今天，民族主义者再一次产生对弱势群体的歧视、仇恨和暴力，试图从宣扬特定的种族或宗教至上的信息中获利。在世界各地，许多人正在遭受暴行和大规模杀戮。国际人权法受到侵犯和破坏。一些世界领导人将人权视为一种约束，他们需要对《宣言》所传达的精神加以吸收。



扎伊德强调，郑重承诺尊重少数群体的权利，遵循《世界人权宣言》维护各国人民的基本自由和保障人权，是实现可持续发展与和平的唯一可能的途径。



联合国大会于2005年11月1日一致通过决议将1 月27 日解放奥斯维辛-比克瑙集中营的周年纪念日设立为一年一度缅怀大屠杀遇难者的国际纪念日，并促请会员国制订教育方案，教导子孙后代记取大屠杀悲剧的教训，以防止今后出现灭绝种族行为。