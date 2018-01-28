联合国强烈谴责阿富汗首都爆炸袭击事件

哈通社/阿斯塔纳/1月28日 -- 据联合国新闻报道，联合国秘书长古特雷斯和联合国阿富汗援助团分别发表声明，对27日发生在阿富汗首都喀布尔的一起严重汽车炸弹袭击事件予以强烈谴责。

27日，阿富汗首都喀布尔靠近政府大楼的一条繁忙街道发生威力巨大的汽车炸弹袭击事件。塔利班已声称对这起致命袭击事件负责。据报道袭击者使用的汽车伪装成急救车的样子，并涂上了清楚的医疗标志。



秘书长古特雷斯在所发表的声明中表示，针对平民的肆意攻击严重违反人权和国际人道主义法，永远不能为此找到托词。他表示，袭击者必须要被绳之以法。



古特雷斯向受害者家人表达最深切的同情，祝愿伤者早日恢复。他还向阿富汗政府和人民表达坚定的支持。



与此同时，联合国秘书长特别代表兼联合国阿富汗援助团团长山本忠通（Tadamichi Yamamoto）在所发表的声明中指出，在袭击中使用带有医疗标志的汽车明显违反了国际人道主义法。



他表示，塔利班表示其袭击针对的目标是警察，但在人口稠密地区实施威力巨大的汽车爆炸从道理上讲不可能不导致平民受到伤害。山本中通指出，这一爆炸袭击事件无异于暴行，组织和协助者必须要被绳之以法。



他强调，在任何情形下，没有任何借口可以为这种袭击行为进行开脱，他呼吁塔利班在所有时候都遵守国际法规定的义务。

【编辑：木合塔尔·木拉提】