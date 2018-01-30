哈中霍尔果斯联合招商推介会吸引投资近万亿坚戈

哈通社/阿斯塔纳/1月30日 - 主题为"新时代 新理念 新征程"的中哈霍尔果斯联合招商推介会，1月29日在哈中霍尔果斯国际边境合作中心国际文化交流中心举行。

据天山网报道，此次招商推介会由哈萨克斯坦霍尔果斯国际边境合作中心国家股份公司与霍尔果斯经济开发区管理委员会联合举办，是霍尔果斯经济开发区首次整合"一区四园"招商项目，在新实施的《霍尔果斯经济开发区条例》的政策支持下形成合力向哈中联合招商。



哈萨克斯坦霍尔果斯国际边境合作中心国家股份公司总裁德扎金•卡哈尔曼在作招商推介时表示，中哈霍尔果斯国际边境合作中心作为世界唯一跨境自由贸易区，对于促进两国全面合作深入发展具有重要意义，希望两国进一步加强交流合作，深化彼此间的友谊，特别是在合作中心建设和发展方面的双边合作，共同打造光明美好的前景。



会上，哈中双方签订了开设霍尔果斯分行及开展跨境支付业务合作的协议、2000万美元的国际果蔬集散配送中心项目、旅游合作战略框架协议等6个战略性合作项目协议。此外，还签订了哈中霍尔果斯国际边境合作中心丝路商学院建设合作协议、人才战略合作协议、人力资源大数据产业园合作协议等涉及人才项目的协议。



此次推介会期间共签署合作项目35个，吸引投资总额达1万亿坚戈（201亿元人民币）。



【编辑：木合塔尔·木拉提】