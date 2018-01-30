宇航员阿伊姆别托夫：为全球市场提供优质的服务是我们的目标

哈通社/阿斯塔纳/1月30日 -- 据南哈州政府消息，南哈萨克斯坦州州长詹塞伊特•图伊梅巴耶夫29日会见哈萨克斯坦历史第三位宇航员、民族英雄、哈萨克斯坦太空旅行国有控股公司副总裁阿伊登•阿伊姆别托夫少将。

会谈期间，双方就哈萨克斯坦太空旅行国有控股公司通过高精度卫星定位系统利用地面基础设施以及导航服务等问题交换了意见。对此，阿伊姆别托夫向州领导透露，卫星导航系统将为地区农业、土地检查、紧急情况预防等领域提供服务。



"哈萨克斯坦太空旅行国有控股公司成立于2005年，公司全部股份归国家所有。公司主要目标是 - 2020年前制作出科技含量高、具有高竞争力的独立卫星系统，并为地区以及全球市场提供优质的服务。对此，公司还将对南哈州发展领域做出贡献。" 阿伊姆别托夫说。





会谈中，南哈州州长图伊梅巴耶夫就地区人民生活情况进行了介绍。



图伊梅巴耶夫说："您是哈萨克民族的榜样。南哈州在农业领域拥有巨大的潜力，我们也正在朝这方面做出工作。南哈州政府就土地开发问题有意同哈萨克斯坦太空旅行国有控股公司展开合作。"





最后，民族英雄阿伊姆别托夫向南哈州州长的热烈邀请表示衷心感谢。