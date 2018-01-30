世界卫生组织：全球范围内的抗生素耐药性处在非常高的水平

哈通社/阿斯塔纳/1月30日 -- 世界卫生组织首次发布的抗生素耐药监测数据显示，高收入和低收入国家对一些严重的细菌感染的抗生素耐药性处在非常高的水平之上。

据联合国新闻报道世卫组织新的全球抗微生物监测系统（GLASS）数据显示，遍及22个国家的疑似受到细菌感染的50万人中，广泛存在抗生素耐药性问题。



最常见的耐药菌为大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌、金黄色葡萄球菌和肺炎链球菌，其次是沙门氏菌。该系统不包括结核分枝杆菌耐药性的数据，因为自1994年以来，世卫组织一直在对其进行追踪，并在全球结核病报告中提供年度更新数据。



在疑似血流感染的患者中，细菌对至少一种最常用的抗生素有抗药性的比例在不同的国家之间差别很大，从零到82％。青霉素（全球数十年来用于治疗肺炎的药物）耐药在报告国中为零至51％。在与尿路感染相关的大肠杆菌中有8％-65％对环丙沙星（一种常用于治疗这种疾病的抗生素）有抗药性。



迄今为止，共有52个国家（25个高收入国家，20个中等收入国家和7个低收入国家）参加了世卫组织的全球抗菌素监测系统。对于第一份报告，有40个国家提供了有关其国家监测系统的信息，22个国家也提供了抗生素耐药性数据。



2015年10月，世卫组织启动了与世卫组织合作中心和现有抗微生物药物耐药监测网络密切合作的全球抗微生物监测系统，该系统建立在世卫组织其他监测方案的经验基础之上，例如，过去24年来，在188个国家实施了结核病耐药监测。艾滋病毒耐药监测始于2005年，到2017年，已有50多个国家报告了采用标准化调查方法对治疗前后的耐药性。

【编辑：木合塔尔·木拉提】