国际油价周二收盘下跌

哈通社/阿斯塔纳/1月31日 -- 国际油价30日收盘下跌。

网上交易信息显示，截至当天收盘，纽约商品交易所（NYMEX ）3月交货的轻质原油期货价格下跌1.06美元，收于每桶64.50美元，跌幅为1.62%。



伦敦洲际交易所（ICE Futures） 3月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.44美元，收于每桶69.02美元，跌幅为0.63%。

美国能源信息局将于31日公布美国商业原油库存数据，市场普遍预期美国商业原油库存将增加。分析人士说，正是这一预期令国际油价当天下跌。此外，美国原油产量持续上升也令国际油价承压。



另一方面，OPEC数据显示，目前还有三分之一的库存需要消化，油市还没有完全的平衡。但是俄罗斯和沙特已经重申，在2018年年底前，他们将维持180万桶/日的原油产量削减以实现真正的供需平衡。



全球经济不断增长以及减产协议推高了油价。国际能源署警告称，今年美国的原油产量出现了爆发式增长。欧佩克也将其2018年石油供应增长预测提高了16%，并对油价的不断上涨持谨慎的态度，自上世纪80年代以来，美国页岩油的繁荣使该国更接近能源自给自足的程度。



有分析称，国际油价进一步上涨的可能性不大，预计在未来两个月内，将开启下行趋势。



【编译：木合塔尔·木拉提】