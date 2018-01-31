伊朗主办田径亚锦赛 女子项目禁止男性观众

哈通社/阿斯塔纳/1月31日 - 男性观众将被禁止现场观看2018年亚洲室内田径锦标赛女子项目的比赛。

2018年亚洲室内田径锦标赛将于2月1日～3日在伊朗首都德黑兰举行。哈萨克斯坦田径联合会官网发布的一则消息指出，根据伊朗法律，在德黑兰Aftab Enghelab Complex体育场举办的亚锦赛女子项目比赛中，男性观众将被禁止入场。



该消息称，不仅入场观众不能有男性，参赛选手代表队中的教练员、工作人员以及裁判等其他人员，也必须为女性。



因此，大赛男女项目将分开进行，上午时段为女子项目，下午则将场地用于举办男子项目。



虽然男性被完全禁止观看女子项目的比赛，但是女性运动员可以作为观众，在现场观看下午的男子项目赛事。



不过，根据伊朗伊斯兰共和国的法律，女性运动员们必须身着覆盖全身的服装并佩戴头巾。



哈萨克斯坦代表团的女子运动员此次将参加2018亚洲室内田径竞标赛13个项目中11个项目的奖牌角逐。相关项目包括：60、400、1500、3000米赛跑；60米跨栏；4х400米接力；跳高；跳远；三级跳远；撑杆跳和五项全能。



今年我国共派出25名运动员参赛。



【编译：木合塔尔·木拉提】