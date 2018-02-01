哈通社/阿斯塔纳/2月1日 -- 阿拉木图市众大学教师代表近日成立了推动落实"精神文明复兴"规划的大学联盟。

消息称，大学联盟成员中包括阿拉木图市所有38所大学。联盟主要目标为落实"精神文明复兴"规划，充分体现大学教师及专家人员的潜力。



"众高等教育机构的使命是落实精神文明复兴规划的重要组成部分。它不仅培养专业人员，还将为形成国家杰出人才作出重要贡献。作为精神复兴重要组成部分的竞争力、透明度、务实以及遵守民族传统是形成爱国主义精神的基础。为了建立大学联盟，我们做了大量工作。"精神文明复兴"规划落实工作中，大学教师们将扮演重要角色。大学联盟中的近1.5万名教师制定了具体的工作计划。大学联盟将对充分落实"精神文明复兴"规划起到重要作用，为所有大学教师互换经验建立新的交流平台，还将成为高等教育机构精神复兴的主要动力。" 阿尔法拉比国立大学副校长乔丽盼•贾曼巴拉耶夫。



据了解，大学联盟计划举行首届大学教师论坛、关于圣地的科学研讨会以及旨在宣传哈萨克斯坦文化的各类活动事项。



"所有大学正在对落实"精神文明复兴"规划作出大量工作，各大学机构都有相关计划。通过大学联盟，众大学将有机会凝聚力量共同实施相关计划。如，联盟框架下，所有教师、青年专家、博士及硕士代表将组建不同领域的专家俱乐部。"哈萨克阿拜国立师范大学副校长加纳特别克•什皮克巴耶夫说。



另外，针对大学生宣传纳扎尔巴耶夫总统的最新国情咨文要点等工作也是大学联盟主要任务之一。



阿拉木图国际商业大学副乡长梅恩德哈利耶夫表示，大学联盟对总统下达的相关任务做出了各项准备工作。大学联盟由各大学组成了一个强大的力量，相信联盟将成为"精神文明复兴"落实工作中具有创意、开放、认知及创新等特性的共同平台。

同时，各代表还就大学联盟的取名问题分别发表了个人意见。



"大家都知道，阿拉木图市目前共有38所大学。因此，我们决定将"University 38"定为联盟名。" 阿布莱汗国际关系和世界语言大学副校长塔季扬娜•塞莱金那说。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】