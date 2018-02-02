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    10:39, 02 二月 2018 | GMT +6

    阿拉木图市将建哈日肿瘤诊断中心

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    哈通社/阿拉木图/2月2日 -- 据阿拉木图市政府消息，阿拉木图市市长包尔詹•拜别克1日会见MedicalExcellence Japan公司总裁Shuzo Yamamoto先生，并就联合实施肿瘤诊断中心建造计划进行了讨论。

    阿拉木图市市长拜别克表示，该肿瘤诊断中心将成为中亚首个日本医疗机构，中心将为发现早期肿瘤疾病制造机会。

    根据协议内容，哈日肿瘤诊断中心将配备最新医疗设备。项目主要条件是培养本地专业医疗人员。

    "我们正在关注日本企业以及他们的投资和技术。因为，他们在各领域都处于领先地位，其中个别拥有世界顶尖水平。诊断中心将为阿拉木图及周边群众提供优质、合理的医疗服务。"拜别克说。

    Shuzo Yamamoto指出，阿拉木图市是中亚地区宣传日本医学最适合的地点。

    他还表示，在日本，每年诊断一次非常重要，相信阿拉木图群众也将了解到这一点。诊断中心还将对每位患者进行了统计调查。此外，阿拉木图市将成为中亚地区推广日本医学最合适及合理的地点。

    消息称，双方计划在三年内建造多个大型医疗机构，其中包括肿瘤诊断中心、妇产医院以及西奈山国际医院。

    值得一提的是，近两年，大都市医疗设施配备水平达到了75%。城市卫生系统数字化框架下将为每位患者建立电子健康护照，并通过至少35个移动模块化综合体实现集中化以及利用智能技术提高医疗质量。

    【翻译：冰山  编辑：木合塔尔·木拉提】 

    标签:
    哈萨克斯坦 阿拉木图 医疗卫生 日本 黄金储备
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