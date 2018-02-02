纳扎尔巴耶夫总统致信 “全球化时代的数字化议程”国际论坛：数字化是国家经济的动力

哈通社/阿拉木图/2月2日 -- "全球化时代的数字化议程"国际论坛2日在阿拉木图市拉开帷幕，哈萨克斯坦政府总理萨金塔耶夫出席论坛并向与会代表宣读了纳扎尔巴耶夫总统的致信。

"国际社会正在发生根本性的变化，而数字化是国家经济的动力所在。世界正在关注这一领域，而欧亚经济联盟也制定了2025年前数字化发展的主要方向。本次国际论坛是实施议程的重要一步，将共同讨论落实数字化过程中应采取的举措。论坛还将为作出相关决议创造机遇。"纳扎尔巴耶夫总统在致信中说道。



消息称，哈萨克斯坦、亚美尼亚、白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦以及塔吉克斯坦等国家政府领导以及国际知名IT公司代表出席了本次论坛。



据了解，哈萨克斯坦计划在"数字哈萨克斯坦"规划上投入1690亿坚戈资金。据预测，到2025年，我国数字化经济将占国内生产总值的30%。此外，投入到"数字哈萨克斯坦"规划的资金，预计将在2025年收获4.8-6.4倍的投资回报。



值得一提的是，"全球化时代的数字化议程"国际论坛在纳扎尔巴耶夫总统倡议下举行。



据悉，于2017年10月举行的欧亚经济委员会最高理事会会议上，各成员国首脑批准了2025年数字议程的主要方向，并对纳扎尔巴耶夫总统提出召开欧亚经济联盟经济数字化特别会议的倡议表示支持。



哈萨克斯坦将成为独联体国家中首个使用电子签名，并在电子政府统一门户中引入政府数字服务的国家。为确保"数字哈萨克斯坦"经济技术的快速现代化，目前已经通过了全面的数字化转型计划。该计划确定了两个主要目标。首先，经济领域数字化、落实数字过渡以及通过发展"数字丝绸之路" ，提升经济发展步伐，提高人民生活水平。其次为，发展人力资本并通过创造一个长期的创新生态系统过渡到哈萨克斯坦经济新的发展道路。



【翻译：冰山 编辑：木合塔尔·木拉提】